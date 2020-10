Kasper Hjulmand som Ståle Solbakkens afløser.

Den tanke og det håb har nok strejfet en del fans af hovedstadsklubben siden fyringen af nordmanden for et par uger siden. Men de har ikke stået alene med den. Langtfra.

Nu kan B.T. fortælle, at det var præcis samme idé, som Ståle Solbakken havde for sin afløser, når han en dag – efter planen – selv skulle forlade FC København. Af egen fri vilje.

Det havde været den optimale udgang på nordmandens mange år i FC København. Et farvel, Solbakken selv havde iscenesat, og med en afløser, han selv havde peget på. Men sådan skulle det altså på ingen måde gå. I stedet for en glidende overgang fra Solbakken til Hjulmand eller et sportsligt powerteam bestående af begge toptrænere står FC København nu et helt andet sted.

I foråret 2019 var FC København på vej mod endnu et dansk mesterskab, og Solbakken havde to år tilbage af den aftale, som han ved indgåelsen to år forinden havde kaldt sin sidste kontrakt i FCK.

Det var et godt tidspunkt at kigge på og planlægge tiden efter Solbakken, mente nordmanden selv, og relationen til Kasper Hjulmand var god. Den nuværende landstræner kom med jævne mellemrum i københavnerklubben, hvor han også kendte den daværende tekniske direktør, Johan Lange, fra en fælles tid i Lyngby.

Ståle Solbakken havde udset sig Kasper Hjulmand som sin egen afløser. Så han tog fat i trænerkollegaen og åbnede snakken. De uofficielle drøftelser gik på, om Hjulmand skulle være cheftræner i FC København, mens Solbakken kunne glide over i en anden rolle eller stoppe helt i klubben og finde sin næste udfordring.

Der var ingen snak om datoer. Ingen beløb. Så langt kom det aldrig, inden Ståle Solbakken og FC København-ledelsen kom på andre tanker. Men der var løse snakke og en spirende idé om Kasper Hjulmand som Solbakkens selvbestaltede afløser. Og timingen var god. Kasper Hjulmand havde annonceret sit stop i FC Nordsjælland ved kontraktudløb i sommeren 2019, så han var fri på markedet.

Derfor var der også rift om Hjulmand. Belgiske klubber flirtede løs, og Brøndby og især klubejer Jan Bech Andersen var ivrige efter at tilknytte den eftertragtede træner. Her var snakkene både mere konkrete og mere vedholdende.

Imens var også DBU med fodbolddirektør Peter Møller i spidsen ude med snøren. Og det var som bekendt sådan, det endte for Kasper Hjulmand – med en dansk landstrænerkontrakt underskrevet i sommeren 2019 med start året efter.

Ståle Solbakken og FC København valgte i stedet sidst på foråret i 2019 at forlænge samarbejdet med en ny kontrakt løbende til sommeren 2023. Men samarbejdet holdt kun halvandet år mere. Ståle Solbakken fik ikke lov at pege på sin egen afløser, men blev fyret i FC København 10. oktober.

Tankerne i Ståle Solbakkens hoved om at hente Kasper Hjulmand til FCK var i øvrigt ikke nye. Allerede i 2008 forsøgte nordmanden at hente Hjulmand til Parken – dengang i en rolle som assistent.

Nu leder FC København med midlertidig sportslig leder William Kvist som primus motor efter både en ny træner og en ny sportsdirektør. Og Kasper Hjulmand er ikke længere fri på markedet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar til historien fra Ståle Solbakken, mens Kasper Hjulmand ikke har ønsket at kommentere.