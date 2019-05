Fodboldklubben Vendsyssel FF fyrer cheftræner Jens Berthel Askou og assistenttræner Mike Tullberg.

Det oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse.

Lige nu kæmper klubben for overlevelse i den bedste danske række, men det er endnu ikke afgjort, om de rykker ud af Superligaen denne sæson.

»Jeg vil gerne takke Jens Berthel og Mike for deres store arbejde i Vendsyssel FF,« siger klubbens sportsdirektør Ole Nielsen til klubbens hjemmeside.

Jens Berthel Askou er færdig som cheftræner i Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger Vis mere Jens Berthel Askou er færdig som cheftræner i Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger

»Vi må konstatere, at foråret ikke har forløbet, som vi havde håbet og ønsket, og konklusionen fra vores side har været, at tiden er den rette til at få friske øjne til at se på tingene, og derfor har vi valgt at afbryde samarbejdet med Jens Berthel og Mike,« siger Ole Nielsen.

I foråret har Vendsyssel FF blot vundet én kamp af 15 mulige, og senest tabte den jyske klub samlet til AC Horsens.

Et nederlag, der betød, at mens AC Horsens sikrede sig overlevelse i Superligaen, skal Vendsyssel FF ud i to playoff-kampe mod klubben, der slutter som nummer tre i NordicBet-ligaen.

Hvem det bliver, er endnu ikke afgjort. Det bliver det på lørdag, hvor sidste runde af NordicBet-ligaen bliver spillet.

»Jeg har haft et godt samarbejde med både Jens Berthel og Mike, der har været to dedikerede trænere. Jeg ønsker dem begge alt det bedste fremover,« siger Ole Nielsen i pressemeddelelsen.

Hvem der overtager tøjlerne i Vendsyssel FF bliver meldt ud senere i dag, oplyser den jyske klub. For afløseren er allerede fundet, står der i pressemeddelelsen.

Jens Berthel Askou blev udpeget som cheftræner i Vendsyssel FF i maj 2018, da han blev forfremmet fra sit job som assistenttræner i klubben, efter Erik Rasmussen stoppede.

Den nuværende assistenttræner Mike Tullberg skulle være stoppet til sommer, da han skal være træner for Borussia Dortmunds Regionalligahold. Noget, der blev meldt ud i slutningen af marts.