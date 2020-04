Raseri, frustrationer, skænderier og beskyldninger mod alt og alle. Det er opskriften på den sprængfarlige cocktail, Superligaen gennem tiden har serveret i nogle af de mest bemærkelsesværdige og ikoniske interviews fra dansk fodbold.

»Det er latterligt, det her. Jeg har aldrig været med til noget lignende. Det er jo tydeligt.«

Sådan lød det blandt andet fra Sønderjyskes Christian 'Greko' Jakobsen, i det der skulle gå hen og blive et af de mest omtalte interviews fra Superligaen i nyere tid, efter nederlaget til FC Midtjylland i sidste runde af grundspillet i 17/18-sæsonen. Herefter begyndte beskyldninger og sagen om, at Sønderjsyke tabte med vilje, at rulle.

Christian 'Greko' Jakobsen skrev sig dengang ind i historien over ikoniske interviews fra Superligaen. Vi har samlet en række af de Superliga-interviews, der på den eller den anden måde trak overskrifter, skabte diskussion og blev ikoniske.

Christian 'Greko' Jakobsen stjal alle overskrifter efter sit famøse interview. Foto: NENT Vis mere Christian 'Greko' Jakobsen stjal alle overskrifter efter sit famøse interview. Foto: NENT

Læserbreve og 'debutantdommer'

Et af de mest legendariske interviews, der nogensinde har fundet sted i dansk fodbold, stod fodboldreporter Jens Jørgen Brinch - der døde i 2013 - for tilbage i 2002.

Det var med daværende AB-træner Ove Christensen i programmet 'Onside'. Interviewet skulle egentlig have handlet om, at AB havde haft for mange ikke EU-spillere i en kamp mod Vejle og derfor blev frataget sejren. Men som mange nok husker, gik det ikke helt som planlagt.

Ove Christensen beskyldte Jens Jørgen Brinch for at have skrevet læserbreve og 'ondskabsfulde breve', og det skabte en noget sær stemning.

»Det var dog en utrolig beskyldning,« lød reaktionen blandt andet fra Jens Jørgen Brinch undervejs i interviewet, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Jens Jørgen Brinchs interview med Ove Christensen er et af de mest famøse fra Superligaen. Foto: NENT Vis mere Jens Jørgen Brinchs interview med Ove Christensen er et af de mest famøse fra Superligaen. Foto: NENT

En anden træner, der også har gjort sig bemærket i en interviewsituation, er tidligere Lyngby-træner Poul Hansen, der i 1999 ikke havde ret meget tilovers for dommer Johnny Røn.

Poul Hansen blev undervejs i kampen bortvist, og efter slutfløjt - Lyngby tabte 4-0 - tøvede han ikke med at give sin holdning til kende:

»Lokalopgør mellem FCK og Lyngby, og så stille op med en, hvad jeg tror er en debutant som dommer. Altså, så beder man jo om problemer.«

Du kan se en række af de mest ikoniske interviews fra Superligaen i toppen af artiklen.