Det blev ikke vist på tv – men episoden fik temperamenterne fuldstændig i kog på FCKs udebaneafsnit på Brøndby Stadion.

For kort efter at Brøndby-angriber Ohi Omoijuanfo havde scoret til 1-1 i søndagens derby, blev der fra Brøndby-afsnittet på samme tribune, som FCK-fansene stod på, pludselig kastet flere gule røgbomber ned mod de hvidklædte fans – røgbomberne endte dog uden for fanområdet og i stedet tættere på banen.

Det uventede angreb fik temperamenterne helt op at ringe, og adskillige personer i FCKs udebaneafsnit reagerede på rasende vis ved at hive og flå i det gitter, der adskiller udebaneafsnittet og Brøndbys fans, mens der blev fyret et enkelt stykke fyrværkeri op mod Brøndby-afsnittet – men det endte i stedet på taget af Brøndby Stadion.

Gruppen af rasende FCK-fans besindede sig kort efter, og situationen udviklede sig ikke yderligere på daværende tidspunkt – men alligevel ser angrebet ud til at få konsekvenser for en af de røgbombe-kastende Brøndby-fans. Det oplyser kommunikationschef i Brøndby, Christian Schultz, til B.T.

Brøndby-fans kastede gule røgbomber ned foran FCKs fanafsnit. Foto: Claus Bech

»Vi har ikke set alt videomateriale igennem endnu, men noget af det er blevet set, og allerede nu er én af dem, der kastede en røgbombe, identificeret. Vi har navn på ham, og han kan se frem til en længere karantæne. Men vi kigger videre i vores materiale,« siger kommunikationschefen, der endnu ikke har overblik over, hvor mange, der var involveret i angrebet på FCKs fanafsnit.

Senere i kampen blev der igen kastet gule røgbomber ned foran FCKs udebaneafsnit, men den sidste salve blev modtaget med noget mere ro i FCK-lejren, der da også havde en føring at lune sig på til sidst i kampen.

Søndag var det dog ikke kun Brøndby, der havde travlt med pyroteknik.

Inden kampen blev der fra FCK-afsnittet fyret fyrværkeri ned på banen og mod Brøndbys ende, mens der undervejs også var godt gang i romerlysene på FCKs afsnit.

Inden opgøret på Brøndby Stadion blev der fra FCKs fanafsnit fyret fyrværkeri ned mod Brøndbys banehalvdel. Foto: Anthon Unger

Anden gang, der blev kastet gule røgbomber mod FC Københavns fans, klarede FCKerne det selv. Foto: Anthon Unger

Den slags har før kastet flere store bøder af sig – og tidligere på sæsonen har Fodboldens Disciplinærinstans endda straffet Brøndby ved at fratage vestegnsklubben retten til udebanefans i flere tilfælde.

I første omgang blev Brøndby frataget retten til udebanefans i en kamp mod FC København på grund af uroligheder under et derby i Parken, men på grund af voldelig og aggressiv adfærd under en udekamp mod Viborg i september blev man straffet på ny, og så spillede Brøndby uden udebanefans i de fire sidste udekampe i 2022.

Om søndagens episoder kan få et lignende udfald for klubberne er for tidligt at forholde sig til, siger formand for Fodboldens Disciplinærinstans Jens Hjortskov til B.T. – lige nu afventer man nemlig kampdommer Mikkel Redders indberetning.

Efter søndagens derby i Brøndby meddelte Københavns Vestegns Politi, at søndagens opgør var forløbet 'relativt roligt' – det kan du læse mere om her.