Der bliver nok lidt mere stille på sidelinjen i aftenens brag mellem AGF og Sønderjyske om at møde FC københavn i Europa League-playoff-finalen.

Sønderjyske-assistenttræner Niels Lodberg er nemlig blevet tildelt en dags karantæne som følge af en kommentar til dommeren i AGF og Sønderjyskes første møde i lørdags.

»Det er sgu da kun fordi, at du bor i byen, at du dømmer det straffespark,« skulle Lodberg have sagt til dommer Sandi Putros i pausen, hvilket kostede en bortvisning - og nu altså også en karantæne til returopgøret for at have sat spørgsmålstegn ved Putros' integritet.

»Meget kan jeg acceptere, men min integritet og partiskhed må der ikke stilles spørgsmål ved, hvorfor han blev bortvist,« lyder det fra dommer Putros i kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Dommer Sandi Putros. Foto: Henning Bagger



DBU uddyber karantæne-beslutningen med følgende forklaring:

»Sagen er blevet behandlet af Fodboldens Disciplinærinstans med inddragelse af kommentarer fra SønderjyskE. Fodboldens Disciplinærinstans er kommet frem til, at Niels Lodberg med sin bemærkning stiller spørgsmålstegn ved dommerens upartiskhed, at han har udvist usportslig, illoyal og usømmelig adfærd og at SønderjyskE-assistenttræneren med sin opførsel i pausen har overtrådt Etisk kodeks.«