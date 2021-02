Når FC København mandag aften går på banen til Superliga-opgøret mod Sønderjyske, bliver det for alvor specielt for en af de få personer, der sidder i Parken.

For allersidste gang skal kommentatoren Carsten Werge nemlig guide de danske seere gennem en fodboldkamp.

Men selvom det på mange måder bliver en særlig aften for Carsten Werge at skulle sige endeligt farvel til en stor og glorværdig karriere i kommentatorboksen, så har han fuldstændig ro i maven i forhold til sin beslutning.

»Det er jeg fuldstændig afklaret med. Jeg er måske den kommentator i verden, der har kommenteret flest Champions League-kampe og flest Champions League-finaler, og jeg er klart den danske kommentator, der har kommenteret flest Superliga-kampe. Jeg har jo været med til at følge Superligaens udvikling, fra den var røv og nøgler til i dag, hvor det hele har udviklet sig enormt,« siger han til B.T.

Så er der handlet ind til mandagskampen i Parken mellem FCK og SønderjyskE..... pic.twitter.com/MZ2MoUAItP — carsten werge (@wergecw) February 14, 2021

Det var i sidste uge, det kom frem, at en af Danmarks største fodboldstemmer nogensinde havde sagt ja til et job som fodboldredaktør på TV 2, og det betød samtidig et stop på TV3 Sport efter 23 år og et endeligt farvel til livet på tv-skærmen.

Det skyldes først og fremmest, at det var tid til at prøve noget nyt og anderledes, fortæller Carsten Werge, der snart fylder 62.

»Jeg har kommenteret slutrunder, lavet programmer, været studievært, og jeg har skrevet bøger. Skulle jeg så ikke kunne undvære det nu? Det er jeg sikker på, jeg kan. Så kan jeg i stedet kaste energien ind på at prøve at uddanne nogle af dem på TV 2, så de kan gøre, at folk hurtigt glemmer mig. Sådan har jeg det helt oprigtigt med det.«

»Jeg har ikke mere, jeg skal at bevise som kommentator. Det har jeg virkelig ikke. Hvis jeg havde det, så var jeg nok også røget for mange år siden,« forklarer Werge.

“Den allersidste dans...”

Afskedskamp for @wergecw i aften. På toppen i 30 år, han skal have et ordentligt farvel - hjælp os på vej i Parken og senere i Offside programmet. @TV3sportdk pic.twitter.com/E7GGdI95sp — Per Frimann (@PerFrimann) February 15, 2021

Ved sin side til aftenens kamp bliver det naturligvis hans mangeårige medkommentator Per Frimann, der sidder ved hans side.

I dagens anledning har han derfor også lavet et Twitter-opslag dedikeret til sin gode ven.

'Den allersidste dans. Afskedskamp for Carsten Werge i aften. På toppen i 30 år, han skal have et ordentlig farvel,' skriver han efterfulgt af et helt særligt billede af makkerparret.

Du kan opleve Carsten Werge kommentere opgøret mellem FC København og Sønderjyske mandag aften klokken 19 på TV3 Sport.

Efter kampen vil kommentatoren gæste programmet 'Offside', hvor tv-kanalen sammen med Carsten Werge vil se tilbage på hans store karriere ved mikrofonen.