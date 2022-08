Lyt til artiklen

Lige så stor som N'Doye!

Pep Biels hattrickshow i Parken mod Brøndby IF har sendt spanieren helt op blandt de største derbylegender i FC København. Otte mål i alt har FCK-stjernen nu scoret mod ærkerivalerne i Superligaen - samme antal som selveste N'Doye.

»Det er en fantastisk følelse at hjælpe med tre mål her i Parken. Jeg er glad. Det er mit første hattrick. Jeg skal fejre det med gutterne,« siger den ydmyge spanier lidt sagte på sit begrænsede, men charmerende engelske.

En overglad anfører Carlos Zeca, som er oppe at køre over Biels bedrift, tager selv temaet op over for journalisterne efter FCK's 4-1-sejr over Brøndby, og hylder den 25-årige holdkammerat.

»Han er 'crazy', fantastisk! Nu har han scoret lige så mange derbymål som N’Doye. Vi taler altså N’Doye! Jeg sagde til ham i pausen, at han skulle lave et hattrick. Det ville han gøre, sagde han, og det gjorde han så,« jubler FCK's stærke græker, som har spillet sammen med Pep Biel siden 2019, hvor han kom til klubben og havde en svær start i den hvide trøje.

»Han spiller lige nu som angriber - det kan han! Og han kan spille som nummer 8 eller nummer 10. Har er vokset meget, og er vigtig for os. Vi er glade for at have ham på holdet. Det er de andre nok ikke,« smiler Zeca.

Hovedpersonen selv er selvfølgelig tilfreds med sin succes i rollen som FCK's førsteangriber, hvor det er blevet til fire mål i de sidste to kampe.

»Jeg spiller der, fordi træneren bestemmer det. Jeg prøver altid at gøre mit bedste. I dag hjalp jeg med et hattrick. Det er jeg glad for. Jeg kan godt lide at spille højt oppe i banen. Der vil jeg gerne spille,« siger Biel, som har været FCK's bedste spiller det sidste år.

Men selvom det er blevet til mange flotte præstationer for de danske mestre, og han endnu engang viste sig vildt frem med sine tre derbymål, så regner han ikke med, at han skal skifte til en større klub eller liga i dette eller det kommende transfervindue.

»Jeg er fokuseret på at være her. Jeg er glad her. Jeg har to år tilbage af min kontrakt. Man ved aldrig i fodbold, men jeg er glad. Spillere har altid ambitioner om at prøve noget større. Men mit fokus er på FCK,« siger Biel.

»Ingen kan blive for evigt. Sådan er det i fodbold. Jeg håber, han kan blive hos os. Men hvis der kommer et godt tilbud fra en større klub - for ham og for klubben - så vil det være godt for alle parter. Men jeg har ikke hørt noget om, at han skal afsted,« siger Carlos Zeca, og ligner en, der nyder hvert sekund, han spiller sammen med sin gode ven.