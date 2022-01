Alle, der var på stadion i Odense 12. december, vil nok huske oplevelsen for evigt.

Kampen blev stoppet efter 8 minutter og 17 sekunder til ære for klublegenden Lars Høgh, der få dage forinden havde tabt sin lange kamp mod kræft i bugspytkirtlen.

Fansene af OB, som Lars Høgh nåede 817 kampe for, hyldede på smukkeste vis målmandslegenden med sang, klapsalver, store bannere og romerlys.

Sidstnævnte pyroteknik koster nu OB 30.000 kroner i bøde. Det oplyser DBUs disciplinærudvalg.

Det er disse romerlys under hyldesten af Lars Høgh, der nu koster OB 30.000 kroner i bøde. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Det er disse romerlys under hyldesten af Lars Høgh, der nu koster OB 30.000 kroner i bøde. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

I kendelsen fremgår det, at der under hyldesten af Lars Høgh blev brugt 15-25 styk pyroteknik.

Desuden fremgår det, at to personer blev pågrebet. De er idømt en bøde på 5.000 kroner og har samtidig fået et års karantæne fra stadion.

Også i udebaneafsnittet med Randers-tilhængere blev der spottet pyroteknik. Derfor må kronjyderne punge ud med 5.000 kroner i bøde.

Allerede ugen forinden var den gal, da de to klubber mødtes i det første af de to kvartfinaleopgør i pokalturneringen.

Og sådan så det ud til det første opgør i Randers. Også det koster OB 30.000 kroner. Foto: Henning Bagger Vis mere Og sådan så det ud til det første opgør i Randers. Også det koster OB 30.000 kroner. Foto: Henning Bagger

Under kampen i Randers fyrede OB-fans ifølge disciplinærudvalget 11 styk pyroteknik af. Også det koster OB 30.000 kroner, så den samlede bøde altså kommer op på 60.000 kroner.

Samtidig blev Randers idømt en bøde på 25.000 kroner for pyroteknik.

B.T. har både været i kontakt med OB og Superliga-klubbens fanklub, men det har ikke været muligt at få en kommentar på nuværende tidspunkt.