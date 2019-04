Robert Skov er her, der og alle vegne.

Den unge silkeborgenser i FC København er et af de hotteste navne i Superligaen i øjeblikket, og han er for alvor begyndt at sprudle i denne sæson.

Derfor er der også en naturlig interesse for den unge Skov, og rygtesnakken om, hvad der skal ske med ham til sommer, tager til.

Men TV3 Sports eksperter Martin Jørgensen og Per Frimann har et godt råd til den unge løve.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

»Jeg tror godt, han kan tage det skridt. Men jeg tror også, man skal være en anelse tålmodig med ham og så sige 'det er fantastisk det her, fortsæt i næste sæson',« lyder det fra Per Frimann, der tilføjer:

»Og måske få plads på landsholdet. Det ville også være logisk, og fortjent synes jeg. Og så tage det sådan lidt step by step.«

Også Martin Jørgensen anbefaler at bevare tålmodigheden med Robert Skov, som han stadig synes mangler at vise sig på den internationale scene:

»De europæiske kampe, han har spillet for FCK, har han jo ikke været så afgørende. Han gør det rigtig godt i Superligaen, men lige skridtet op til de europæiske kampe og landskampene har han ikke taget endnu. Så derfor kan det godt være, at han har godt af et år mere i FCK,« lyder det fra Martin Jørgensen.