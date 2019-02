Skal Kasper Hjulmand overtage cheftrænerstolen i Brøndby til sommer?

Det er for tiden et brandvarmt rygte, som B.T. i flere omgang har belyst.

Og nu kommenterer Brøndbys sportschef, Ebbe Sand, på, hvorvidt Kasper Hjulmand er et Brøndby-emne eller ej. Det gør han i et interview med TV3 Sport.

»Jeg kan ikke kommentere på, hvem vi snakker med, og hvem vi ikke snakker med,« siger Ebbe Sand, som dog erkender Kasper Hjulmands kvaliteter, hvilket berettiger ham et stort fokus.

Kasper Hjulmand har meddelt, at han stopper i FC Nordsjælland til sommer. Foto: Anders Kjærbye

»Men jeg kan da godt sige, at Kasper Hjulmand er en fantastisk trænerkapacitet i Danmark, så han er selvfølgelig også et interessant emne,« siger Ebbe Sand uden at komme det nærmere.

Brøndby er på trænerjagt, efter man for nylig fyrede Alexander Zorniger fra posten.

Efterfølgende ansatte klubben Martin Retov som midlertidig træner frem til indeværende sæsons udgang, hvor hans mål bliver at føre klubben fra Vestegnen frem til minimum en tredjeplads i Superligaen.

Første step på vejen mod målet var søndag, hvor Brøndby besejrede Randers med 2-1.