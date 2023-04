Kasper Junker må knibe sig i armen over japanernes hyldest af ham.

I marts fremhævede fansene af hans klub Nagayo Grampus ham med en hel tribune, der havde danske flag med til en kamp. Den video kan du se i toppen af artiklen.

Og her en måned senere har de så forsøgt at overgå sig selv med en stor tifo af det danske flag i søndagens kamp mod Shonan Bellmare. Her kvitterede han med en assist i 2-2-kampen.

Kasper Junker har fået sin heltestatus i Nagayo Grampus efter en forrygende sæson, hvor han har scoret fire mål og nu tre assister i de første ni kampe for klubben.

Angriberen er ikke engang ejet af Nagayo Grampus, da klubben har lejet ham i Urawa Red Diamonds, men man må sige, at fansene gør deres for at få ham til at føle sig mere end velkommen.

Nagayo Grampus har det es i ærmet, at klubben ifølge B.T.s oplysninger har en købsoption med i aftalen, der udløber i slutningen af december.

29-årige Kasper Junker skiftede europæisk fodbold ud med japansk i 2021 efter et stort gennembrud i Norge, hvor han for Bodø/Glimt lavede 27 mål og 11 oplæg i 25 kampe i den norske liga.

Det førte også til, at Bodø/Glimt vandt mesterskabet i den sæson. Nu er han ny publikumsyndling i Nagayo Grampus.