De så helt tomme ud efter slutfløjt. Brøndbys spillere, trænere og fans. 2-2-resultatet i Horsens gør, at FC Midtjylland nu står med alle tiders mulighed for at tage guldet på sidste spillerunde mandag.

Få minutter før slutfløjt førte Brøndby ellers med 2-0 og lignede et kommende mesterhold, men på chokerende vis kom Horsens tilbage og scorede to gange. Dybt inde i overtiden.

Det er dog for tidligt at afskrive mesterskabet for Brøndby. Sådan lyder det fra Horsens-manager, Bo Henriksen, der skal stå i spidsen for Horsens igen på mandag i endnu en altafgørende kamp - nemlig når den gule fare rykker til Herning og møder FC Midtjylland og dermed kan tippe guldet over i Brøndbys hænder igen.

»Jeg har sagt til spillerne, at vi ikke har noget at fejre, det gør vi først, når vi har slået FC Midtjylland på mandag. Vi ved, at vi kan gøre en forskel. Mine spillere glæder sig. Det lover jeg. Vi kan vinde den fodboldkamp. Det tror jeg,« siger Bo Henriksen til TV3+ og giver sin forklaring på, hvad der skete i comebacket, da Horsens kom tilbage fra 0-2 til 2-2 på to mål af Kjartan Finnbogason.

»Vi har snakket meget om, at vi skal lave en kasse, så får vi tro og power og energi. Da vi scorer det reducerende mål, ved jeg, at det bliver syv-otte meget toughe minutter, fordi vi har store spillere, og så har vi Finnbogason, som altid har været utroligt farlig. Vi har modet til at prøve at ændre billedet. Taktik er taktik, men vi har en god fornemmelse oppe i hovedet, og det giver os troen på at gøre det. Det er et vanvittigt scenarie,« tilføjede han og sluttede:

»Nu skal vi hjem og sove, men der går nok et par timer, før vi falder i søvn.«

Det samme er med garanti tilfældet for Brøndbys spillere, trænere og fans.