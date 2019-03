Et CASA Stadion i Horsens uden Brøndby-fans med gule trøjer og gult merchandise.

Det bliver en realitet søndag, når AC Horsens og Brøndby tørner sammen. Derudover vil der heller ikke være et udebaneafsnit til Brøndby.

Det har betydet, at dedikerede Brøndby-fans har måttet finde en plan B i deres iver for at følge deres hold.

Sarah Agerklint, næstformand i Brøndby Support, fortæller til B.T. Sport, at planen for søndag er klappet og klart.

Kamil Wilczek (20), Brøndby IF og Besar Halimi (5), Brøndby IF, jubler efter målet til 2-2 under Superliga-kampen mellem Brøndby IF og AaB på Brøndby Stadion søndag den 10. marts 2019. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Kamil Wilczek (20), Brøndby IF og Besar Halimi (5), Brøndby IF, jubler efter målet til 2-2 under Superliga-kampen mellem Brøndby IF og AaB på Brøndby Stadion søndag den 10. marts 2019. Foto: Anders Kjærbye

»Ved den sidste træning på lørdag sender vi spillerne ordentligt afsted, nu hvor vi ikke kan bakke dem op. Om søndagen vil vi jo stadig se kampen alle sammen, så vi har arrangeret et storskærmsarrangement i Fanzonen bag Sydsiden (en af tribunerne på Brøndby Stadion, red.).«

Årsagerne til udelukkelsen stammer fra en sag tilbage i maj 2018. Her opstod der uroligheder blandt Brøndby-fansene, som kom op at slås og efterfølgende indtog banen i frustration, fordi Brøndby inden da havde smidt mesterskabet ved at spille 2-2 mod AC Horsens.

Straffen for de hændelserne kom i september, hvor Brøndby - foruden en bøde på 200.000 kroner - fik frakendt retten til et udebaneafsnit, når de to klubber skulle mødes næste gang i Horsens 17. marts 2019 - altså på søndag.

Sarah Agerklint beretter dog om en stor opbakning til storskærmsarrangementet søndag, selvom fansene havde foretrukket turen til Horsens.

Efter kampen var der Brøndby fans der prøvede at kommer over til Horsens Fans afsnit. Alka Superliga Fodbold AC Horsens - Brøndby IF - Fredag den 18 maj 2018 - Horsens Casa Arena. Foto: Claus Fisker Vis mere Efter kampen var der Brøndby fans der prøvede at kommer over til Horsens Fans afsnit. Alka Superliga Fodbold AC Horsens - Brøndby IF - Fredag den 18 maj 2018 - Horsens Casa Arena. Foto: Claus Fisker

»Men jeg synes, vi skal respektere den straf, der er blevet sat. Også selvom den rammer nogen, der ikke har været involveret i det, der skete i Horsens. Men vi må jo bare acceptere, at sådan er straffen nu engang,« siger hun og håber samtidig, at Brøndby-fansene tænker sig om.

»Brøndby skal ikke sættes i dårligt lys. Men jeg håber, at folk er bevidste om, at hvis man tager det valg og tager derover, så skal man også gøre sit ypperste for ikke at trække negativ opmærksomhed på klubben. Jeg anbefaler klart, at man melder sig ind i fanområdet og bakker op. Det vil støtte fællesskabet mere end at tage derover og se kampen.«

Men har I på fornemmelsen, at Brøndby-fans tager til Horsens?

»Jeg har i hvert fald ikke set nogen organiseret plan om det,« lyder det afslutningsvis fra Sarah Agerklint.

Efter kampen: Alka Superliga Fodbold AC Horsens - Brøndby IF - Fredag den 18 maj 2018 - Horsens Casa Arena. Foto: Claus Fisker Vis mere Efter kampen: Alka Superliga Fodbold AC Horsens - Brøndby IF - Fredag den 18 maj 2018 - Horsens Casa Arena. Foto: Claus Fisker

Også I Brøndby har klubben sendt en bøn til deres fans.

'Vi både henstiller og opfordrer til, at Brøndby-fans ikke tager til Horsens og forsøger at komme ind og se kampen på CASA Arena. Det er en vigtig kamp for klubben, og derfor må og skal fokus være på det sportslige', lyder det blandt andet fra Mickel Lauritsen, sikkerhedschef i Brøndby IF, på klubbens egen hjemmeside.

Men i Horsens forventer de dog ikke at se Brøndby-tilhængere.

»Vi har haft en god dialog med Brøndby om det her. De er jo heller ikke interesseret i, at deres fans kommer herover, hvilket de også selv har meldt ud. Nu arrangerer Brøndbys fans også selv et arrangement, som jeg forventer, fansene vil deltage i,« siger Kristian Nielsen, direktør i AC Horsens.

AC Horsens scorede fem minutter inde i overtiden mod Brøndby i maj sidste år, hvilket kostede Vestegn-holdet guldmedaljerne. Foto: Claus Fisker Vis mere AC Horsens scorede fem minutter inde i overtiden mod Brøndby i maj sidste år, hvilket kostede Vestegn-holdet guldmedaljerne. Foto: Claus Fisker

Hvis Brøndby-fans alligevel dukker op, har I så en plan klar?

»Vi har selvfølgelig forberedt os på scenarier, som jeg ikke vil gå i dybden med. Men der vil foregå ekstra visitationer, og dem med gule Brøndby-trøjer eller gul merchandise kommer ikke ind.«

»Brøndby bidrager også selv med sikkerhedsvagter til kampen. Vi har dog en stor tro på, at kampen kommer til at foregår under rolige og trygge omstændigheder. Det bliver en fodboldkamp som alle andre - der er bare ikke noget udebaneafsnit til Brøndby.«

Ligesom de resterende kampe i Superligaens 26. spillerunde på søndag fløjtes AC Horsens og Brøndby i gang klokken 17.