Horsens har aflyst en træningskamp mod AGF, fordi klubben ikke ville betale for at teste sine spillere for coronavirus.

Det fortæller Horsens-direktør Kristian Nielsen.

»Vi skulle betale cirka 25.000 kr. for selve testen af 40 mand. Og derudover skulle vi betale kørsel for de samme 40 mennesker.«

»Jeg ved ikke, hvad det samlede beløb præcist ville blive, men vi synes, det var for dyrt i forhold til at afvikle en træningskamp. Der ville vi gerne bruge vores penge anderledes,« siger Kristian Nielsen.

Betyder det, at I ikke kommer til at spille nogen træningskampe, før Superligaen går i gang igen?

»Det vil jeg tro. Der er i hvert fald ikke nogen, der er planlagt lige nu. Lad mig sige det sådan. Vi har valgt at spille interne træningskampe i stedet,« siger Horsens-direktøren.

Der er dog ikke nogen valgfrihed for klubberne, når det gælder test før Superliga-kampene.

Alle klubber skal gennemføre ugentlige test af spillere og øvrige ansatte, der er tæt på holdet. Og det bliver ifølge Svend Graversen, der er sportschef i FC Midtjylland, en bekostelig affære.

»Vi skal ifølge reglerne teste alle vores spillere og ledere en gang om ugen, i alt omkring 40 personer. Det betyder en samlet udgift på omkring en halv million kroner i de næste to måneder,« sagde FCM-sportschefen tidligere på ugen til TV3 Sport.

Første Superliga-kamp efter corona-pausen spilles 28. maj, hvor AGF møder Randers.