Et par hop på stedet blev for meget for dommer Aydin Uslu, der fandt det røde kort frem fra lommen.

Og så måtte OBs cheftræner, Andreas Alm, finde sig til rette på tribunen i resten af kampen.

»Jeg sagde ikke noget dumt til ham,« forklarede Alm til TV3 Sport.

»Jeg fik gult kort, fordi jeg havde reageret forkert. Jeg skulle stoppe med at bruge armene, og så hoppede jeg, fordi jeg var frustreret.«

»Planen var ikke at få rødt kort ved at hoppe tre gange,« fortsatte Alm.

»Men dommeren må bedømme, om det står i regelbogen. Det er hans job.«

Situationen var kendetegnende for anden halvleg i Haderslev, mente OBs Jeppe Tverskov.

»Anden halvleg er der ingen kontrol over kampen – heller ikke fra dommeren. Der blev tromlet for meget, det blev ukontrolleret,« sagde Tverskov til TV3 Sport.

»Selvfølgelig brokker vi os. Det blev Alm offer for. Dommeren skal have føling og lade os falde ned i stedet for at give to gule kort,« fortsatte midtstopperen, der var tydeligt skuffet over anden halvleg.

»Vi spiller vores mest kontrollerende første halvleg i sæsonen og udspiller dem, men de ville smadre igennem i det første kvarter af anden halvleg. Der kom utroligt mange spilstop, og kampen blusser op til et tempo, den ikke behøver i forhold til tacklinger.«

»Det var til deres fordel, at kampen blev vild.«

OB har nu smidt 16 point væk i kampe, hvor fynboerne har været foran.

Max Fenger og Sander Svendsen havde bragt OB på 2-0 i første halvleg, men Emil Berggreen debuterede på flotteste vis med to scoringer i anden halvleg, så Sønderjyske hev det ene point hjem i Haderslev.