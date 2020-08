Kamil Wilczeks skifte til FC København er muligvis det mest kontroversielle, Superligaen nogensinde har set.

Den tidligere Brøndby-anfører blev torsdag præsenteret som ny bomber i FCK bare lidt over syv måneder efter, han forlod Vestegnen. Og det falder ikke i god jord hos især Brøndbys fans.

Tom Carstensen er journalist og ekspert i fankultur og hooliganisme, som han har skrevet en bog om. Da nyheden om det overraskende skifte tikkede ind hos ham, faldt hans tanker straks på de kontroverser, andre transfers med markante Superliga-profiler har skabt.

»Allan Nielsen skiftede direkte fra Brøndby til FCK i 1995, men der var slet ikke den rivalisering mellem de to klubber, som vi ser i dag. Der var vist et banner, hvor der stod 'Judas' på, og det var nærmest det.«

Kamil Wilczek under dagens træning på Frederiksberg. Foto: Nikolai Linares Vis mere Kamil Wilczek under dagens træning på Frederiksberg. Foto: Nikolai Linares

»Hærværket mod Jens Stages lejlighed er det seneste voldsomme eksempel, vi har set herhjemme, der kom efter, Jens Stage skiftede fra AGF til FCK. Kamil Wilczeks skifte er meget mere kontroversielt og værre end Jens Stages, og vi må håbe, reaktionen ikke bliver det,« siger Tom Carstensen.

Han sad onsdag aften og var ved at optage et afsnit af sin fodboldpodcast Genpres, hvor han som FCK-fan diskuterer fodbold med sine to medværter, der repræsenterer Brøndby og FC Midtjylland i podcasten.

Her diskuterede de blandt andet nogle af de mange reaktioner, der kom på de sociale medier kort efter nyheden. Eksempelvis blev der tweetet, at Wilczek burde overveje at skaffe sig sikkerhedsvagter fra PET.

»Meget af det, der skrives på Twitter, er bare folk bag en skærm, der hidser sig op. Men jeg vil sige, at hvis Kamil Wilczek går det forkerte sted hen eller møder de forkerte mennesker, så er der en risiko. Det er jeg ikke i tvivl om. Han skal nok ikke gå ud og handle i Glostrup-centret eller tage i Ikea i Høje Taastrup,« siger Tom Carstensen.

Herhjemme i Danmark fremhæver han eksemplet med Thomas Frandsen, der i 2004 fik begået hærværk mod sit hjem af Viborg-fans efter, han skiftede fra Viborg til FC Midtjylland. Det samme skete for den tidligere Vejle-målmand Kristian Fæste, da han prøvetrænede i AC Horsens i 2016.

Senest var det så Jens Stage, der efter sit skifte til FC København så sin lejlighed i Aarhus blive udsat for hærværk og brandstiftelse.

I udlandet har vi set voldsommere eksempler på fans' voldsomme reaktioner. Brian Laudrup måtte sniges ud i bagagerummet på en bil på grund af Fiorentina-fansenes vrede.

Gennem årene har vi set Brøndby-fans vise deres frustrationer meget synligt, fortæller Tom Carstensen.

»Eksempelvis måtte Åge Hareide gemme sig i omklædningsrummet, da han var træner, mens Brøndby-fans forsøgte at storme omklædningsrummet, fordi de ville have ham fyret.«

»Brøndbys fans har en historik for at lave nogle ret vilde ting, hvor deres fans siger: 'Det er os, der bestemmer'. Der kan godt være lidt italienske ultras over det. Brøndby er det sted i Danmark, der nogle gange bevæger sig mest henad mod nogle af de vildere ting, vi ser fra udlandet.«