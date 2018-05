Et møde mellem FC København-træner Ståle Solbakken og den svenske landsholdsforsvarer Sotirios Papagiannopoulos er blevet foreviget på foto af den svenske avis Aftonbladet. Forsvarsspillerne bekræfter, at der er 'interesse' fra FCK's side.

Ifølge avisen er billedet af FCK-træneren i samtale med Papagiannopoulos i noget, der ligner en cafe, taget i Stockholm internationale lufthavn, Arlanda Lufthavn. Mødet skulle have varet en times tid.

Aftonbladet har efterfølgende talt med den græsk-svenske forsvarsprofil, som har imponeret stort i de forgangne sæsoner i midterforsvaret hos kometklubben Östersunds FK.

»Det var mest for at høre om holdet. Men det er klart, at der findes en interesse. Lige nu er der ikke så meget at sige, andet end at det er et godt hold,« siger Papagiannopoulos om mødet med Ståle Solbakken, uden at ville gå yderligere ind i detaljerne.

Sotirios Papagiannopoulos sætter en solid tackling ind mod en Arsenal-spiller. Foto: EDDIE KEOGH Sotirios Papagiannopoulos sætter en solid tackling ind mod en Arsenal-spiller. Foto: EDDIE KEOGH

Den 27-årige midterforsvarer er en eftertragtet herre på transfermarkedet, og han har afvist flere klubber, efter at han har vist international klasse i Europa Leagues gruppespil i denne sæson, hvor Östersunds FK har været en af de helt store sensationer med en plads i 1/32-finalerne, hvor de røg ud til Arsenal.

Papagiannopoulos, som blandt andet har en fortid i den græske klub PAOK, siger til Aftonbladet, at der er flere klubber end FCK inde i billedet.

En af de klubber, der også jagter svenskeren, er FC Midtjylland. FCM-sportschef Svend Graversen har fortalt til Eurosport, at midtjyderne også kigger på Östersunds-spilleren, hvis klubben ikke kan holde på Erik Sviatchenko.

Kommer den 190 centimeter høje Papagiannopoulos til FC København, skal han konkurrere med landsmanden Erik Johansson og Denis Vavro og Michael Lüftner om de to pladser i midterforsvaret.

BT arbejder på at få en kommentar fra Ståle Solbakken