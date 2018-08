Publikum rejste sig op, da Mustafa Amini i det 74. minut sendte Kasper Junker alene afsted mod mål.

Var det nu, at den unge AGF-angriber, som i de seneste uger har fået stor kritik for ikke at score, endelig skulle få hul på bylden og opleve den længeventede forløsning?

Det var det ikke. Junker spillede den uselvisk ind foran til en helt fri Jens Stage, som afsluttede forbi mål.

»Jeg kunne selvfølgelig have sparket selv og måske scoret. Men jeg er en holdspiller, og hvis jeg kan spille én helt fri foran mål, så gør jeg det«, sagde Kasper Junker efter kampen.

24-årige Kasper Junker har endnu ikke scoret i denne sæson. Foto: Henning Bagger Vis mere 24-årige Kasper Junker har endnu ikke scoret i denne sæson. Foto: Henning Bagger

Den unge angriber har i sæsonens første tre kampe måtte lægge ører til megen kritik for manglende mål. Imens har spillere som Jakob Ankersen, Bror Blume og Jens Stage fløjet under radaren, selvom de også har tegnet sig for mange brændte chancer.

»Jeg har scoret ét mål, men jeg har haft chancer til i hvert fald tre-fire stykker. Så det kan godt være, at han skal have kritik, men det er vi også andre, der skal. Stage har også en kæmpe én i dag,« sagde Jakob Ankersen og tilføjede.

»Så det er jo ikke kun Junker, men jeg ved ikke hvorfor, det er ham, der er blevet til skydeskive.«

Også Jens Stage stillede sig efter kampen uforstående over for kritikken af Junker.

»Jeg synes, at I (medierne, red.) har været alt for hårde ved Kasper Junker. Jeg synes, han er den angriber i Superligaen, der leverer det største stykke arbejde. Han kan så meget andet, så jeg kan ikke forstå kritikken af ham,« sagde Jens Stage.

Netop Jens Stage var til kampen mod Sønderjyske blevet rykket frem fra sin vante midtbaneplads for at agere angriber. Hvilket efterlod Kasper Junker på bænken.

»Alle fodboldspillere er skuffede, når de er på bænken. Men der var nogle taktiske interne ting, som gjorde det, og sådan er det jo. Så må jeg komme på banen og bidrage med de ting, jeg kan, og det synes jeg også, jeg gjorde.«

Kasper Junker blev bragt i spil efter 60 minutter, og selvom han var med i flere gode muligheder, fik angriberen heller ikke i denne omgang scoret det mål, som kunne lukke munden på kritikerne.

»Jeg synes selvfølgelig, det er træls for Junker, men det er jo en del af gamet. Når man er offensivspiller og ikke laver mål, så får man det at høre. Det har jeg også fået tidligere i min karriere,« sagde Jakob Ankersen og tilføjede.

»Man skal bare fortsætte med at tro på, at målet nok skal komme. Hvis man stopper med at tro på, så kommer man slet ikke til de chancer, og så er der endnu længere vej. Så hvis han holder hovedet koldt og fortsætter, så skal han nok lave mål. Og det er jo det samme for mit eget vedkommende.

Og Kasper Junker er da også selv fortrøstningsfuld på trods af den målløse sæsonstart.

»Jeg gør det bedste, jeg kan. Og jeg ved, det skaber plads til både mig og holdkammeraterne. Det er min styrke. Og når jeg så kan få lagt nogle mål på, så bliver det endnu bedre,« sagde Kasper Junker.