'Marcus, Marcus fra Farum.' Man skal have været godt fraværende, hvis ikke man har hørt, FC Nordsjællands hyldestsang til hjemvendte Marcus Ingvartsen på Right to Dream Park.

Målmageren, som har indledt sit nye ophold hos Superliga-mandskabet med fyr og flamme.

Seks mål i syv optrædener er det blevet til, og to af dem kom i 3-0-sejren over FC Midtjylland til stor tilfredsstillelse for cheftræner Johannes Hoff Thorup, der brugte noget af sin sommerferie på netop at overtale sin angriber til at komme til klubben.

»Jeg husker, at Marcus og jeg gik en tur omkring hans bopæl i sommerferien. Jeg ved ikke, om jeg skulle overtale ham til at komme herop, men jeg skulle i hvert fald forsøge at høre, om det kunne lade sig gøre, og der talte vi lidt om, at jeg skulle bruge én, som tog imod vores indlæg og satte den sidste fod på, og det er jeg meget glad for, at vi kan få sat ham op til,« siger Johannes Hoff Thorup og tilføjer:

FC Nordsjællands Marcus Ingvartsen scorer til 2-0 under superligakampen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland i Farum Park, søndag den 27. august 2023.

»Derudover har han selvfølgelig alle de individuelle kvaliteter til at kunne lave nogle mål. Det hovedstød, han laver i dag, er fantastisk. Det er en topangriber og en top fyr, og jeg er sgu glad for, at jeg tog mig tiden i sommerferien til at tale lidt med ham,« forklarer FCN-træneren yderligere.

Han vil dog ikke tage æren for at have bragt det, der allerede er et transferscoop, til topholdet i Superligaen.

»Jeg var ikke helt overbevist om, at det kunne lade sig gøre, til det var der selvfølgelig nogle andre, som også skulle ind over, men da jeg tog derfra, havde jeg en god fornemmelse, og det var dejligt at se ham. Vi havde et par gode timer der, hvor jeg fik forklaret ham, hvad vi kunne gøre for ham, og hvad han kunne gøre for os, så vi kunne hjælpe ham med at tage det næste skridt, så han forhåbentlig kan komme ud i den store verden igen på et tidspunkt.«

I sejren var der flere andre end Marcus Ingvartsen, som spillede en rigtig stor rolle, blandt andre Ibrahim Osman var ustyrlig, og Johannes Hoff Thorup mener også, at det var FCNs eget mandskab, som spillede godt, frem for at det var modstanderne, der var ringe.

»Jeg synes jo, at de giver os modstand, det er ikke, fordi vi bare kan åbne dem gang på gang, og vi skal stadig spille op til vores ypperste for at kunne gøre det, men jeg er fortrøstningsfuld omkring, at når de her drenge spiller op til deres bedste niveau, så får de fleste Superliga-hold det svært.«

Især med Marcus fra Farum på toppen. Man må sige, at Johannes Hoff Thorup fik gevinst af sin sommerferie.