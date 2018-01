Anders Hørsholts farrvel til FCK får konsekvenser for dansk fodbold, som mister en post i sammenslutningen af europæiske topklubber (ECA).

Tidligere på måneden stoppede Anders Hørsholt som direktør for FC København uden nogen forklaring. Han havde bestridt posten som direktør for de regerende danske mestre siden 2011.

Da han ikke længere har nogen post i en fodboldklub på topplan, kan han ikke være med i ECAs eksekutiv-komité.

»Anders Hørsholt har skriftligt meddelt os, at han trækker sig ud af komiteen,« siger ECAs generalsekretær, Michele Centenaro, til TV3 Sport.

Han tilføjer, at der ikke automatisk kommer en anden leder fra FCK eller en anden dansk topklub ind i ECA. Men at FCK ved et nyvalg i marts er velkommen til at stille med en anden kandidat.

Det kan potentielt koste Danmark dyrt ikke at have en stemme i eksekutiv-komité, som udstikker linjerne for samarbejdet med det europæiske fodboldforbund (UEFA).

ECA er integreret i UEFA, når det gælder afviklingen af euorpæiske klubturneringer. Samarbejdet er dog langtfra gnidningsløst, da ECA og UEFA ofte ser forskelligt på, hvordan disse klubturneringer skal udformes. De to organisationer er desuden tit på kollisionskurs, når det gælder UEFAs landsholdsaktiviteter, som ECA gerne ser begrænset.

ECA blev stiftet i januar 2008, og organisationen bestod dengang af 137 klubber. Nu er der 220 klubber, hvoraf de seks er danske. Foruden FCK er det på herresiden Brøndby, FCN, FCM, OB og AaB.