Sikke en præstation Hobro-målmand Jesper Rask leverede, da han sammen med holdkammeraterne i den himmerlandske klub besejrede Viborg FF 1-0 i det første af to Superliga-playoff-opgør torsdag aften.

Således var to-meter-manden leveringsdygtig i en række store redninger.

Men selvom Jesper Rask fortjent blev kåret som 'kampens spiller' var han ydmyg i sine udtalelser, da B.T.s udsendte mødte ham til en snak udenfor omklædningsrummet.

»Selvfølgelig er jeg glad og tilfreds med min indsats. Det er altid dejligt at blive noteret for et 'clean sheet'. Når det er sagt fortjener vores målmandstræner (Kresten Vedstesen, red.) stor ros. Det er ikke mindst hans skyld, at jeg i øjeblikket er i topform,« sagde Jesper Rask og tog en slurk af Hancock-bryggeriets legendariske sportscola.

Hobro IK's målmand Jesper Rask redder i Superliga-playoff kampen mellem Hobro IK og Viborg FF. Foto: Henning Bagger Vis mere Hobro IK's målmand Jesper Rask redder i Superliga-playoff kampen mellem Hobro IK og Viborg FF. Foto: Henning Bagger

Jesper Rask mente, at Hobro IK »i første halvleg havde spillet ok«.

»Men efter pausen overlader vi for meget initiativ til Viborg. Det må ikke ske igen i returkampen på søndag. I så fald får vi det svært,« sagde Jesper Rask, der blev rost til skyerne af holdkammeraten Jonas Brix-Damgaard.

»Det niveau han har præsteret på i vores seneste kampe mod først Vejle og nu Viborg er vanvittigt. Men det er bestemt ikke tilfældigt. Hver dag træner han stenhårdt. Han begynder en time før os andre, og er først klar til at gå i bad en time efter vi andre har afsluttet dagens træning,« sagde Jonas Brix-Damborg og tilføjede:

»Jesper er en herlig fyr og topprofessionel. Han går ofte sine egne veje, og lader sig ikke slå ud efter han måske har spillet en mindre god kamp.«

Hobro-træner Peter Sørensen var også tilfreds med Jesper Rask.

»Han har stor betydning for vores hold, og det er altså skønt som træner at råde over en type som ham,« sagde Peter Sørensen.

Men selvom Hobro IK fører før det altafgørende returopgør i Viborg, mener Peter Sørensen, at det er for tidligt at juble.

»Det bliver benhårdt på søndag. De spillede godt mod os i aften. Men det er altså dejligt at føre 1-0 før så vigtig en kamp. Chancerne for at vi slipper helskindet fra kampene mod Viborg med Superliga-oplevelse vil jeg vurdere til at være tæt på fifty-fifty,« sagde Peter Sørensen.

I anden halvleg måtte han udskifte midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati, der havde pådraget sig en muskelskade i højre lår.

»Jeg tror, han har gode chancer for at være med på søndag. Men nu må vi se. De næste par dage skal vi bruge til at restituere, og så er vi klar,« lød Peter Sørensens slutreplik.