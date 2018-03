Hobro-profilen Pål Alexander Kirkevold langer hårdt ud efter Sønderjyske, som lige nu undersøges for matchfixing efter et kontroversielt nederlag i seneste spillerunde til FC Midtjylland.

Her indkasserede Sønderjyske en sen scoring og tabte 1-2 til FC Midtjylland, hvilket ironisk nok gav sønderjyderne en fordel i det kommende slutspil, hvor resultat placerer klubben i den en mere overkommelig slutspilsgruppe med længere pointafstand til nedrykning.

Hele situationen har fået fodboldens Disciplinerinstans til at overgive sagen til DIF’s Matchfixingsekretariat, der nu undersøger Sønderjyske for bevidst at tabe kampen og dermed gøre sig skyldige i matchfixing.

I Hobro var sportschef Jens Hammer Sørensen allerede tidligt ude med kritik af forløbet i kampen, og nu bakker Hobros norske landsholdsspiller Pål Alexander Kirkevold op.

Angriberen retter således en hård kritik mod Sønderjyske.

»Det virker råddent. Det var ret tydeligt, at de gik efter 8. pladsen med de udtalelser. Jeg synes, det er skræmmende. Det er en skam for fodboldDanmark, hvis det er tilfældet. Det kunne vi aldrig have fundet på at gøre. Vi havde gjort vores bedste ligegyldigt hvad,« siger Pål Alexander Kirkevold til den norske avis VG.

Den norske angriber mener ikke, at det er systemet, den er gal med, fordi turneringen er skruet sådan sammen, at det åbenbart kunne 'betale sig' at tabe en kamp.

Valget lå hos spillerne hos Sønderjyske, og de bør straffes meget hårdt, hvis DIF finder dem skyldige i matchfixing.

»For mig bliver det matchfixing, hvis man går efter det (resultat, red.). Der er nul-tolerance for den slags ting. Det hjælper ikke med en bøde, hvis de bevidst har tabt kampen. Enten må de være benhårde, eller også skal de frifindes. Regelsættet er ret klart. Er det matchfixing, må de ud,« siger han.

Se det kontroversielle mål herunder: