Superliga-klubben Hobro gør alt, hvad den kan for at overleve i Danmarks bedste række.

Under coronapausen har den jyske klub trods trængt økonomi som en af de få ikke sendt alle medarbejderne hjem, og nu skriver Viborg Folkeblad, at tirsdagens testkamp mellem Viborg og Hobro bliver for helt lukkede døre.

Det skyldes ifølge avisen, at Superliga-klubben har hemmeligheder og derfor ikke har tilladt, at Viborg Folkeblad eller andre medier kan få lov at dække kampen.

Klubberne er ifølge Viborg Folkeblad tilsyneladende uenige om, hvad det betyder, når en kamp bliver spillet 'for lukkede døre'.

Peter Sørensen skal prøve ting, han ikke har gjort tidligere, af mod Viborg. Foto: Henning Bagger

»Det er Hobro, der arrangerer kampen og derfor har teten, men vi har ikke haft noget ønske om, at kampen blev lukket. Tværtimod,« siger Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, til Viborg Folkeblad og fortæller, at klubben intet problem har med, at kampen kunne blive dækket af journalister.

Det har Hobro.

»Vi skal spille en rigtig vigtig kamp mod Randers ugen efter, og vi er ikke interesseret i, at der kommer noget ud om eksempelvis vores startopstilling, vores dødbolde eller den slags, da vi kommer til at prøve noget nyt af mod Viborg. Så årsagen til, at klubberne er enedes om at lukke kampen, er helt og aldeles af sportslige årsager,« siger Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, til Viborg Folkeblad.

Hobro har i denne sæson vundet færrest kampe af alle med kun to sejre i 19 kampe. Klubben ligger tredjesidst med fire point ned til Silkeborg på sidstepladsen.