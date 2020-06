Esbjerg skal igen en tur ned i fodboldens 1. division.

Efter et nederlag søndag til Hobro står det nu klart, at vestjyderne ikke længere kan undgå direkte nedrykning, selv om der resterer to kampe af nedrykningsspillet.

Hobro sendte Esbjerg ud af Superligaen med en hjemmesejr på 2-1 efter en god anden halvleg, hvor nordjyderne vendte 0-1 til kampens slutresultat.

Mads Hvilsom og Edgar Babayan stod for Hobros mål, der altså endegyldigt afgjorde Esbjergs skæbne i denne sæson.

Opdateres...