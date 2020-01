Simon Jakobsen har spillet for Silkeborg IF i hele sin seniorkarriere, men i fremtiden er det Hobro IK, der får gavn af den 29-årige forsvarsspiller.

Mandag meddeler de to Superliga-klubber, at Simon Jakobsen skifter til Hobro med øjeblikkelig virkning på en kontrakt, der løber frem til udgangen af sæsonen.

Simon Jakobsen var tidligere fast mand i Silkeborgs forsvar, og han bar klubbens anførerbind. I denne sæson har Silkeborg-træner Kent Nielsen kigget andre veje, og Jakobsen har været degraderet til at være reserve.

Den status glæder han sig til at slippe for i Hobro, hvor han er hentet som erstatning for Anel Ahmedhodzic, der i løbet af januar er røget retur til svenske Malmö FF.

Her kan du høre seneste udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet'

»Min grundfølelse er, at jeg er glad for, at der nu åbner sig et nyt kapitel i min karriere. Det trængte jeg til, efter at tingene var gået sportsligt døde i Silkeborg. Men jeg vil da heller ikke lægge skjul på, at mine følelser er blandede. Silkeborg er den klub, jeg har spillet i, siden jeg var seks år, og jeg vil altid have klubben i hjertet,« siger Simon Jakobsen.

I Hobro bliver han genforenet med cheftræner Peter Sørensen, der tidligere var forsvarsspillerens chef i Silkeborg. Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, er sikker på, at Simon Jakobsen er en forstærkning i bestræbelserne på at undgå nedrykning til 1. division.

»Han er en dygtig forsvarsspiller, der sætter en ære i at forsvare eget mål, og derudover har han masser af erfaring, som han kan bidrage med, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

I denne sæson har Simon Jakobsen spillet fem kampe i Superligaen. Kun en af dem er spillet efter 11. august. I 2018 blev han kåret til årets pokalfighter, da Silkeborg tabte pokalfinalen til Brøndby.



/ritzau/