DS Arena i Hobro den 15. september 2019.

Det er den dato, hvor 31-årige Nicklas Bendtner kan få sin debut i Superligaen for FC København. Et stort navn til en lille by på landet.

Bestyrelsesmedlem i Hobro IK's fanklub, Yellow Vikings, Miguel J. Valentine, som B.T. Sport har talt med, synes det er rigtig fedt, men også lidt sjovt, at det netop er i Hobro, at Bendtner kan få debut:

»Min umiddelbare tanke er, at det er lidt komisk, hvis han får lov til at starte sin Superliga-karriere i en skov, så langt væk fra en storby som han kender. Vi vil byde “The Lord” hjerteligt velkommen til DS Arena med tanken om, at han som landsholdsspiller har givet os fodbolddanskere så meget, og vi vil selvfølgelig være ham taknemlig for det.«

Nicklas Bendtner scorer til 5-1 i VM kvalifikationskampen mellem Irland-Danmark på Aviva Stadion i Dublin, tirsdag den 14 nov. 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner scorer til 5-1 i VM kvalifikationskampen mellem Irland-Danmark på Aviva Stadion i Dublin, tirsdag den 14 nov. 2017. Foto: Liselotte Sabroe

»Men når det så er sagt, så får han nok et kulturchok og en øjenåbner fra første kamp om, hvad det er, han har sagt ja til. Det ville selvfølgelig også være ekstremt fedt/sjovt, hvis vi afholder ham fra at score, og tager de tre point.« siger Miguel J. Valentine.

FCK's signing af Nicklas Bendtner kan vise sig, at være en rigtig god for københavnerklubben, men det bliver højst sandsynligt også en signing, der kan komme Superligaen og Hobro IK til gode, mener sportschef i Hobro IK, Jens Hammer Sørensen:

»Som udgangspunkt synes jeg, at det er fedt, at man får nogle store navne til Superligaen. Det er godt for dansk fodbold, at vi kan tiltrække så store navne som Nicklas Bendtner. Det er sådanne profiler, der gør Superligaen interessant at se, fordi de kan seværdige ting, og man må sige, at Bendtner er i den kategori.«

»Jo bedre produktet er, jo større chance har vi for at sælge sponsorater og få tilskuerne på stadion. Så jeg synes det er en rigtig spændende signing for FCK, men også for Superligaen,« siger Jens Hammer.

Sportschef i Hobro IK, Jens Hammer Sørensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Sportschef i Hobro IK, Jens Hammer Sørensen. Foto: Henning Bagger

At Nicklas Bendtner kan få debut på DS Arena i Hobro, er noget der tiltrækker flere tilskuere, men Jens Hammer og Hobro har ikke helt tænkt over, hvor mange der kommer, men der er et helt specielt arrangement i byen, og kampene mod FC København trækker altid folk ud på lægterne, fortæller sportschefen:

»Det er jo en forholdsvis ny besked, så vi har ikke gjort os tanker om, hvor meget presse og generel opmærksomhed kampen får endnu. Men som udgangspunkt tænker jeg, at vi spiller mod dem i Bendtners første kamp, og så håber jeg, at der er mange på stadion. Det der er lidt specielt for den kamp er, at vi har et stort jubilæum i byen ved en af vores hovedsponsorer.«

»De har allerede købt kampen for lang tid siden, så der bliver gratis adgang for hjemmefans. Så jeg forventer da, at der kommer nogen på stadion, men det gjorde vi også inden. Det er altid en stor kamp for os, når vi tager imod de danske mestre,« afslutter Jens Hammer.

Nicklas Bendtner har sin første træning for FCK på onsdag, hvor der efterfølgende vil blive afholdt et pressemøde.