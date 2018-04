En Snapchat-besked er pludselig kommet til at spille en meget central rolle i den mulige matchfixing-sag mod Sønderjyske. Det er nemlig i en sådan besked, at Sønderjyskes Mads Hvilsom skulle have skrevet til sin bedste ven og Hobro-spiller, Jesper Bøge, at han ikke måtte score i kampen mod FC Midtjylland.

BT kan nu fortælle, at det var Hobros bestyrelsesformand, Lars Kühnel, der videregav Mads Hvilsoms Snapchat-besked til DIFs Matchfixingsekretariat, og formanden understreger, at Jesper Bøge ikke selv har haft noget med det at gøre.

»Jesper Bøge er rigtig, rigtig ked af det. Mest fordi, at Mads Hvilsom nu tror, at det er Bøge, der er gået videre med beskeden i forsøget på at ødelægge noget for Sønderjyske. Men det er det på ingen måde,« siger bestyrelsesformanden og fortsætter:

»Beskeden er ad andre veje havnet hos mig. Den landede på mit bord dagen efter sidste spillerunde i grundspillet, og jeg vil gerne understrege, at det hverken er Jesper Bøge eller nogle andre spillere, der har givet den videre til mig,« forklarer Lars Kühnel, der ikke vil fortælle, hvordan han så er kommet i besiddelse af den belastende Snapchat-besked.

Det var Ekstra Bladet, der mandag kunne afsløre, hvordan Mads Hvilsom angiveligt skulle have indrømmet over for sin bedste ven via Snapchat, at han ikke måtte score i kampen mod FC Midtjylland, hvorefter Jesper Bøge så skulle have gemt beskeden.

Den tidligere Hobro-spiller og nuværende Sønderjyske-mand Mads Hvilsom er kommet i fokus, efter han har sendt en belastende besked til sin bedste ven. Foto: Claus Fisker Den tidligere Hobro-spiller og nuværende Sønderjyske-mand Mads Hvilsom er kommet i fokus, efter han har sendt en belastende besked til sin bedste ven. Foto: Claus Fisker

Hobros bestyrelsesformand fortæller samtidig, hvordan han efterfølgende undersøgte, hvad han var forpligtet til i forhold til reglerne for matchfixing. Her kom han frem til, at han havde underretningspligt og dermed var nødsaget til at videregive Hvilsoms besked til DIF.

Han afviser også, at klubben skulle have et horn i siden på sønderjyderne på trods af, at det var Hobro, der trak sorteper og endte i den sværeste pulje, da Sønderjyske i de døende minutter indkasserede et mål mod FCM i grundspillets sidste runde.

»Jeg kan love dig for, at vi ikke har nogen interesse i Sønderjyskes sag. Vi er i bund og grund hamrende ligeglade med, om de bliver dømt eller ej. Og jeg kan love dig for, at hvis vi ikke havde haft en pligt til at videregive beskeden, så havde vi ikke gjort det,« fortæller Lars Kühnel.

Yderligere Sønderjyske-afhøringer tirsdag og onsdag

DIFs Matchfixingsekretariat bekræfter over for BT, at de har modtaget Mads Hvilsoms besked fra Hobros bestyrelsesformand.

»Det er korrekt, at vi har modtaget den her besked, som Mads Hvilsom har sendt til en Hobro-spiller. Vi er glade for, at bestyrelsesformanden har overholdt sin underretningspligt, og beskeden vil nu indgå i det samlede undersøgelsesmateriale,« siger formanden for DIFs matchfixingsekretariat, Poul Broberg.

Han fortæller desuden, at DIF tirsdag og onsdag - ligesom i sidste uge - tager til Haderslev for at afhøre Sønderjyskes spillere og andre implicerede parter i sagen.

På torsdag vil nævnet så samles for at få overblik over det indsamlede materiale, og derefter vil de tage stilling til, hvad næste skridt i sagen skal være. Alligevel regner Poul Broberg ikke med, at nævnet torsdag vil have en afklaring på, hvorvidt en egentlig sag skal rejses mod Sønderjyske.

»Jeg tror, vi kommer til at bruge en lille smule mere tid på at komme rundt i alt materialet i den her sag. Og jeg er faktisk ikke klar over, om vi har en afklaring om en uge eller om en måned, men jeg håber, at jeg på torsdag vil være klogere på, hvor vi står. Men det er klart, at vi skylder alle, at det bliver afklaret forholdsvist hurtigt,« lyder det fra Poul Broberg.

BT har fremlagt Hobros udtalelser for Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, men han har ikke ønsket at kommentere på dem.