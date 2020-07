Der er mange, også store stjerner, som har problemer med ludomani og ikke har flere penge på grund af spil. Og spilreklamer burde forbydes.

Sådan sagde landstræner Kasper Hjulmand i begyndelsen af ugen i et interview med Radio4 i sportsprogrammet 'Fremkaldt', da han åbnede debatten og satte dagsorden for en stor diskussion i Danmark.

I radioprogrammet bliver Lyngby-spilleren Patrick da Silva, som tidligere er stået frem med sit spilproblem, nævnt som et eksempel, mens en anden tidligere Lyngby-spiller, Adnan Mohammad, i februar stod frem i B.T. og fortalte om det misbrug, der har ødelagt hans karriere i Superligaen.

I FC Midtjylland har de også oplevet, at gambling kan få spillere i uføre, og derfor har Superliga-topholdet i flere år haft stort fokus på det.

Kasper Hjulmand mener, at spilreklamer bør forbydes. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kasper Hjulmand mener, at spilreklamer bør forbydes. Foto: Niels Christian Vilmann

»Vi holder kurser for vores spillere hvert år. Det har vi altid gjort, fordi vi selv har ønsket at gøre det. Og de sidste par år blev det så også en del af licenskravene. Vi har benyttet os af Mads Beierholm (tidligere stort Superliga-talent i Vejle, red.), som har været forbi os og fortælle om, hvad det gør ved folk. Han er rigtig, rigtig god og har selv været ude i spilproblemer,« siger FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein, der fortæller, at problemet ikke har været stort i hans klub.

Men det har været der, og de holder altså øje med det.

I de 20 år, Steinlein har været tilknyttet FC Midtjylland, har der været to episoder, hvor klubben er trådt til med hjælp.

»Jeg har oplevet en enkelt Superliga-spiller, der har haft lidt udfordring med det, og hvor vi så hjalp ham med at komme til behandling og få tingene klaret,« siger Steinlein og tilføjer:

Steinlein og FCM har hjulpet to spillere med gamblingproblemer. Foto: Henning Bagger Vis mere Steinlein og FCM har hjulpet to spillere med gamblingproblemer. Foto: Henning Bagger

»Vi opdagede det ved, at en af trænerne var tæt på spilleren, så han spurgte spilleren, om der egentlig ikke var et problem, og derfra gik det hurtigt med, at spilleren råbte om hjælp. Det havde han brug for. Spilleren var så tryg ved denne træner, at han turde åbne sig, og i fællesskab fik vi det løst,« siger Steinlein og fortæller, at det andet eksempel var hos en af de yngre spillere.

»Vi snakker jo meget med de unge spillere på vores akademi, og på et tidspunkt var der en af dem, der kom til at spille lidt rigeligt, men så var der to andre akademispillere, som tog fat i os og sagde, at han havde brug for hjælp. Derfra fik vi ham på ret køl og hjulpet ham i den rigtige retning i en tidlig alder.«

»Det er sådan noget, vi anbefaler vores unge spillere: 'At en rigtig god kammerat hjælper med at holde øje med, om der er nogen, der spiller for meget'. Jeg oplever det ikke som noget kæmpe problem i vores klub. Vi har hurtigt fået sat skik på de to problemer, der har været. Og sat det i system,« pointerer Claus Steinlein.