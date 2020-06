Er de danske Superliga-spillere gode nok til at komme i betragtning til landsholdet?

Svaret er der ikke enighed omkring i det danske Superliga-landskab.

Herrelandstræner Kasper Hjulmand luftede for nyligt tankerne omkring sine kommende landsholdsudtagelser, og her lægger han ikke skjul på, at der næppe kommer mange Superliga-spillere i betragtning.

»Jeg tror, at Åge Hareide var ude at sige, at der findes ikke så mange aktuelle danske landsholdsspillere i Superligaen. Netop fordi vi har så mange dygtige spillere, der spiller i nogle større ligaer. Alt andet lige er niveauet i de største ligaer i Europa bare større end i Superligaen,« sagde Kasper Hjulmand.

B.T. har derfor stillet spørgsmålet ude i Superliga-landskabet. Har Kasper Hjulmand ret, når han siger, det bliver svært for Superliga-spillerne?

»Hvis ikke Casper Højer er i betragtning til landsholdet... Jeg synes, der er mange spændende spillere i Superligaen. AaB har nogle, som banker på. Patrick Olsen, Lucas Andersen, og den, der springer mest i øjnene hos mig, er selvfølgelig Casper Højer, som gør det fremragende på en position, hvor vi ikke har så mange spillere.«

»Superligaen er en rigtig god liga, og der er mange gode spillere. Det er også et sted, hvor udenlandske klubber kigger efter spillere. Vi har en stærk liga her. Den skal vi være stolte af. Den er bedre end nogensinde.«

»Hvis du skal bringe dig selv i scene til det danske landshold fra Superligaen, så skal du i hvert fald ligge i top på mange parametre. For ligger du i top i Superligaen, så ligger du måske lige knap og nap på højde med nogle af dem, der spiller i en større liga. Så der er forskel.«

»I det generelle tilfælde er det jo rigtigt. Hvis du kigger på vores A-landshold, er der rigtig mange, der spiller i de store ligaer. Men derfor kan der da godt være nogle, der kan komme i spil.«

»Det er fair nok, det er ikke noget nyt. Gik vi ti år tilbage, kunne man måske godt spille i Superligaen og på landsholdet. Det er bare ikke så realistisk længere. Men nogle gange sker det jo, hvis man er den aller-allerbedste. På min position er der mange dygtige stoppere. Jeg tænker bare på at præstere i nuet og være den bedste udgave af mig selv.«

»Jeg synes, at der er rigtig mange Superliga-spillere, der er dygtige nok til at spille på landsholdet. Robert Skov kunne godt have spillet på landsholdet, da han var i Superligaen. Viktor Fischer er vel også dygtig nok, ligesom Nicolai Boilesen. At de spiller i den bedste række i Danmark udelukker ikke, at de spiller på landsholdet. Jeg synes, at der løber mange dygtige danske spillere rundt i ligaen, der i den grad er i spil til EM-truppen næste år.«

»Jeg er ikke enig i præmissen om, at niveauet i Superligaen er for lavt til, at man kan komme direkte ind på landsholdet. Det svarer jo til at sige, at man ikke kan spille på landsholdet, hvis man spiller i den polske liga. Hvad er det for noget? Det synes jeg er forkert, selvom jeg på den lange bane godt kan være enig med Hjulmand. Det ville ikke være holdbart at have 11 Superliga-spillere på landsholdet. Men selvfølgelig er det vanskeligt at komme på landsholdet, når man spiller i Superligaen.«

»Jeg forstår godt, hvad han mener: At niveauet ikke er højt nok. Jeg er fortaler for, at vi skal forsøge at løfte niveauet. Vi skal have noget mere dynamisk og hurtigere fodbold i Superligaen for at udvikle ligaen endnu mere. Ellers bliver der længere og længere afstand til de store ligaer. Vi må gøre noget, fremfor det tunge spil med alt for mange spilstop og standardsituationer. Vi må skabe et hurtigere spil, så vi kan udvikle landsholdsspillere i Superligaen. Så jeg er enig i, at ligaen ikke er god nok til at gå direkte ind på landsholdet.«

»Der er én ting for: Det er at modbevise det. Så må vi tage den derfra.«

»Jeg er helt sikker på, at Kasper Hjulmand udtager de bedste fodboldspillere, vi har. Men jeg mener også, at der er en stor sandsynlighed for, at de ikke spiller i Superligaen. Jeg tror ikke, det handler om Superligaen. Hvis den bedste spillede herhjemme, ville han selvfølgelig blive udtaget. Sådan er det bare ikke lige nu.«

»Jeg kan sagtens følge ham, og jeg er enig. Det er ikke raketvidenskab. Vi kan allesammen se, at der løber vanvittigt dygtige spillere rundt omkring i de bedste rækker og i Championship i England. Der er mange at vælge imellem, og det er vigtigt for Danmark og for Kasper. Men det er vigtigt, at der også er nogle her i den danske liga, der byder sig til. Hvis de er gode nok, så tager Kasper dem selvfølgelig også med.«