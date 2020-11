Tre kampe. Det er, hvad Hjalte Bo Nørregaard har stået i spidsen for FC Københavns Superliga-hold, efter at klubben fyrede Ståle Solbakken.

Og nu er hans afløser fundet i Jess Thorup, som B.T. kunne fortælle som det første medie.

Den midlertidige afløser vidste dog søndag aften efter sejren over Lyngby umiddelbart ikke noget om, at klubbens sportslige ledelse har fundet en permanent mand til det sæde, han har siddet i de seneste uger.

»I ved mere end mig. Lad mig sige det sådan,« sagde Hjalte Bo Nørregaard og slog fast, at han ikke har lagt billet ind på jobbet på fast basis.

»Nej, fra starten har det været rimeligt klart, hvad der skulle ske. Sådan er det.«

Facit er, at FC København under Hjalte Bo Nørregaard har hentet to sejre og et nederlag.

»Om det er godkendt, bedømmer I. Jeg vil sige det sådan her: Vi har prøvet at arbejde hårdt og koncentreret hver evig eneste dag med de ting, vi gerne vil. Spillerne har gjorde det godt på banen og også uden for banen. Alle har forsøgt,« siger han og fortæller om, hvordan det har været at være cheftræner i FC København:

»Det har været sjovt, det har været spændende, det har været udfordrende. Der er mange ting, som har givet en masse erfaring, som jeg kan tage med videre.«

'Med videre' er i første omgang tilbage som U19-træner i klubben, og der er ingen kortsigtet plan om, at Hjalte Bo Nørregaard nu skal være Superliga-træner.

»Måske med tiden, men lige nu bare arbejder jeg dag fra dag. Jeg har været glad for tiden, jeg er glad for tiden. Hvad der sker i fremtiden, må vi alle spå om,« forklarer Hjalte Bo Nørregaard.

FC Københavns snart forhenværende cheftræner.