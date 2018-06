Når der i midten af juli bliver fløjtet op til endnu en ny sæson af Superligaen, bliver der samtidig skrevet historie.

For en af dem, der kommer til at blæse i fløjten, er bare 24 år gammel og dermed den yngste, der nogensinde har fået lov til at dømme i landets bedste række.

Mikkel Redder har gjort kometkarriere i den danske dommerverden, men selvom han sin unge alder til trods allerede har dømt i knap 10 år, så er det ikke en livslang drøm, der går i opfyldelse.

Som mange andre små drenge ville han som knægt være professionel fodboldspiller. Mikkel Redder stod i målet og kom faktisk tættere på drømmen end de fleste:

»Da jeg var 14 år var jeg til prøvetræning i Liverpool,« fortæller han til B.T.

»Det kom i stand med den gamle scout, Jimmi Hansen, Martin Hansens (målmand i hollandske Herenveen, red.) far. Jeg var på en målmandscamp i sommerferien, og der så han et stort lys i mig, og så sendte han mig derover.«

Mere blev det dog aldrig til, for i 2009 umiddelbart efter oplevelsen i Liverpool blev Mikkel Redder pludselig ramt af en livstruende sygdom. Cushings Syndrom, som sygdommen hed, var en hormonsygdom og kom af en godartet svulst, der sad i hjernen og trykkede på hypofysen:

»Sygdommen gjorde, at jeg producerede alt for meget kortisol, og så fik måneansigt. Jeg så helt forfærdelig ud. Jeg vejede op mod 90 kilo og var rigtig, rigtig syg,« siger Mikkel Redder.

Mikkel Redder erstatter Dennis Mogensen som dommer i Superligaen.

Redningen blev en hurtig operation, der fjernede svulsten.

»Jeg blev opereret for det med det samme, så gik der ikke særlig lang tid før, jeg var fit for fight igen. Jeg mistede gnisten. Jeg var ude i mine vigtigste år af ungdomsfodbolden, og så begyndte jeg at dømme fodbold i stedet for.«

Mandag fik Mikkel Redder så at vide, at dét karrierevalg i den kommende sæson når sin foreløbige kulmination. Nyheden blev overbragt af DBU og vakte selvsagt store følelser i den unge mand:

»Jeg har arbejdet med det her passioneret og knaldhårdt de seneste mange år. Så der er ingen tvivl om, at følelserne fik frit løb. Jeg er stolt og beæret. Og selvfølgelig også ydmyg.«

»Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang. Jeg har haft to gode år i 1. division, og derfor glæder jeg mig til at dømme og lære fra de andre dygtige dommere i Superligaen,« siger Mikkel Redder.

Idolet er den tidligere danske topdommer Peter Mikkelsen, og drømmen er ligesom ham at komme til at dømme Champions League.

»Peter Mikkelsen har været en inspiration for mig. Den mand fortjerner kæmpe respekt i Danmark,« siger Mikkel Redder.

I Superligaen erstatter Mikkel Redder Dennis Mogensen, som har valgt at stoppe karrieren.