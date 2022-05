Det var som altid en topintens affære, da Brøndby og FC København mødtes søndag aften til en 1-1'er i en fantastisk kulisse i Brøndby.

Og hvad kampen manglede i kvalitet, havde den i dramatik. Kevin Diks fik rødt kort et kvarter før tid, og undervejs var der adskillige skænderier spillerne imellem.

Blandt andet havde FCK's rutinerede Nicolai Boilesen i flere omgange fat i modstanderne.

I første halvleg var han særdeles utilfreds med den unge Brøndby-angriber Mathias Kvistgaarden, som ifølge Boilesen forsøgte at fake, at han var blevet sparket i hovedet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er fint nok, at han siger, han skal passe på sig selv. Men han ved udmærket godt, at han ikke bliver ramt i den situation. Så jeg sagde til ham, at han skulle lade være med at kigge efter dommeren,« fortalte den tidligere landsholdsspiller efter opgøret.

Og i anden halvleg kom han helt op i det røde felt og gav Simon Hedlund et kraftigt skub i brystkassen i forbindelse med én af kampens få Brøndby-chancer.

»Den med Hedlund … altså, det er fair nok, at man går ind i en duel, og selvfølgelig skal man som angriber forsøge at få straffespark. Men han ryger op i ansigtet på Kamil (Grabara, red.) bagefter, og så forsvarer jeg bare min målmand.«

Og der foregik også hidsige ting oppe i hovedet på Nicolai Boilesen, da Mathias Greve dybt inde i overtiden udlignede til 1-1.

»Jeg tror ikke, det egner sig til tv eller artikler, hvad jeg tænkte. Men det var selvfølgelig meget frustrerende. Mere kan jeg ikke sige.«

»Jeg skal lige falde til ro her i aften, og så skal der fokuseres på Silkeborg fra i morgen tidlig af.«

Der resterer tre runder af Superligaen – FC København møder onsdag Silkeborg i Parken.