Jeppe Kjær kigger op på fjerdedommer Mads-Kristoffer Kristoffersen. Michael Lumb er på vej ud til sidelinjen. I det 79. minut løber han på banen.

Superligaens yngste spiller nogensinde.

På sin 16-års fødselsdag skrev den unge Horsens-spiller historie uden overhovedet at have rørt bolden endnu, da han blev skiftet ind i Horsens' 1-2-nederlag til Randers søndag.

Han slog her Kenneth Zohore, der var indtil søndag var den yngste spiller i Superligaens historie, da han 7. marts 2010 fik Superliga-debut i en alder af 16 år og 35 dage.

Superligaens yngste debutanter Jeppe Kjær, AC Horsens, 16 år og 0 dage Kenneth Zohore, FC København, 16 år og 35 dage Mathias Madsen, AC Horsens, 16 år og 44 dage Mads Raben, OB, 16 år og 75 dage Gustav Grubbe, OB, 16 år og 98 dage Lucas Andersen, AaB, 16 år og 173 dage Tochi Chukwuani, FC Norsjælland, 16 år og 182 dage Magnus Kaastrup, AGF, 16 år og 198 dage Mads Hvilsom, FC Midtjylland, 16 år og 225 dage Navid Dayyani, AGF, 16 år og 244 dage Kilde: Superstats.dk

Faktisk kunne det ikke være blevet tidligere for Jeppe Kjær, da man skal være fyldt 16 år for at være spilleberettiget i Superligaen, så rekorden kan ikke slås, medmindre reglerne bliver lavet om.

»Det var intenst. Der var højt tempo. En svær kamp at komme ind i,« sagde en beskeden Jeppe Kjær til TV3 Sport efter kampen.

Den 16-årige Horsens-spiller skrev på sin 15-års fødselsdag under på en treårig kontrakt med Superliga-klubben, og i august og september var han til prøvetræning i Juventus.

Han har også tidligere været forbi Premier League-klubben Southampton til prøvetræninger.