En blæsende søndag i Hobro.

Her fik Nicklas Bendtner søndag eftermiddag debut i den hvide trøje for FC København.

Efter 71 minutter blev den høje angriber skiftet ind og skulle forsøge at hjælpe FC København, der var bagud 2-1, tilbage i kampen.

SE BENDTNER BLIVE SKIFTET IND I TOPPEN AF ARTIKLEN.

Nicklas Bendtner. Superligakampen mellem Hobro IK og FC København på DS Arena i Hobro søndag den 15. september 2019. (Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2019) Foto: Bo Amstrup Vis mere Nicklas Bendtner. Superligakampen mellem Hobro IK og FC København på DS Arena i Hobro søndag den 15. september 2019. (Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2019) Foto: Bo Amstrup

Men Nicklas Bendtner fik ikke den store indflydelse på kampens udfald.

Ståle Solbakkens offensive satsning, hvor også Carlo Holse og Mohaned Darany blev skiftet ind, virkede ikke.

FC København tabte kampen 2-1. Det var i første halvleg, at Julia Kristoffersen og Emmanuel Sabbi gjorde livet surt for københavnerne. Michael Santos stod for reduceringen.

Dermed tabte FC København anden Superliga-kamp i streg.