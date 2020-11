Det startede godt - og endte desværre skidt for Blas Riveros.

Brøndbys nyindkøb fik mod OB chancen Superliga-startopstillingen for første gang, siden han skiftede til klubben.

En kamp, der startede forrygende for Blas Riveros, der bragte Brøndby foran med 1-0 efter 20 minutters tid. I anden halvleg gik det dog galt for venstrebacken, da han blev sendt til tælling efter et sammenstød.

»Uha, uha, uha,« lød det med det samme fra kommentatorboksen, og det var også hurtigt tydeligt, at den var gal. Situationen kan ses i toppen af artiklen.

Blas Riveros tog sig med det samme til knæet, mens han havde armen oppe foran ansigtet.

»Det er ikke rart. Han har virkelig, virkelig, virkelig ondt,« lød det fra Canal 9's kommentator om den uheldige spiller.

Efter sammenstødet lå Riveros grædende i græsset med tydelige smerter, inden han blev båret fra banen efter en kamp, hvor han ellers spillede godt.

Præcist hvor slemt det står til vides ikke, men det kommer der nok svar på i løbet af de kommende dage.

Brøndby vandt kampen med 3-1. De øvrige mål blev scoret af Andrija Pavlovic og Jesper Lindstrøm, mens OB's Max Fenger reducerede i tillægstiden.