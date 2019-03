Onsdag eftermiddag fik landets bedste fodboldrække ny sponsor og derved nyt navn.

I indeværende sæson har Superligaen været navnløs på grund af en manglende hovedsponsor. Men sådan bliver det ikke fra den kommende sæson.

Ved et pressemøde onsdag blev det offentliggjort, at 3F er ny sponsor for Superligaen.

Det betyder samtidig, at Superligaen fra sæsonen 2019-20 kommer til at hedde 3F Superliga.

FC Midtjyllands spillere efter slutfløjt og Danmarksmesterskabet i Alka Superliga mesterskabsspil kampen FC Midtjylland mod AC Horsens på MCH-Arena i Herning, 21. maj 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

De danske fodboldfans får dermed lidt tid til at vænne sig til det nye navn, selvom 3F fra dags dato er hovedsponsor for den bedste danske fodboldrække.

»Vi er stolte over at kunne præsentere 3F som ny hovedsponsor for Superligaen. Danmarks største fagforening er en perfekt partner for Danmarks største sportsturnering. Det er et unikt samarbejde, vi tager hul på, hvor 3F bidrager til at øge stemningen på stadion ved at få endnu flere fans på lægterne,« lyder det fra direktør i Superligaen, Claus Thomsen, i en pressemeddelelse.

Forbundsformand for 3F Per Christensen ser også frem til det nye samarbejde.

»3F og dansk fodbold er det perfekte match. Nøjagtigt som 3F skaber fodbold fællesskab og sammenhold. Uanset om det er på banen, på lægterne eller foran tv'et, så kan fodbold samle danskerne på tværs af alder, fag og indtægt,« fortæller han.

(ARKIV) Guldmedaljer og pokal til FC Midtjyllands anfører Jakob Poulsen og spillere efter Alka Superliga mesterskabsspil kampen FC Midtjylland mod AC Horsens på MCH-Arena i Herning, 21. maj 2018. Da FC Midtjylland vandt klubbens første superliga-guld i 2015, glippede titelforsvaret året efter. Denne gang skal det være anderledes for mesterholdet. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Gennem årene har ligaen haft flere forskellige navne- og hovedsponsorer.

Tidligere har den således heddet både Coca-Cola Ligaen og Faxe Kondi Ligaen. I en lang årrække fra 2001 til 2010 gik den under navnet SAS Ligaen.

Senest var forsikringsselskabet Alka fra 2015 til sommeren 2018 navne- og hovedsponsor for Superligaen, der officielt hed Alka Superliga.

Aftalen med 3F som hovedsponsor gælder frem til sommeren 2023.