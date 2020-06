Størstedelen af seertallene for Superligaens genstart er landet.

Boldene i Superligaen triller igen. Kampene bliver dog spillet uden tilskuere, og fodboldhungrende fans må i stedet tage fjernbetjeningen og trykke sig ind på kampene hjemmefra.

Og trods det gode pinsevejr var det noget, tusindvis af danskere tog imod. Det viser den seneste uges tv-måling i antal seere hos Kantar Gallup, som B.T. har fået oplyst.

Bedømt ud for tallene var der én særlig kamp, som fodboldfans fulgte med i.

AGF slog OB 1-0 mandag aften. Foto: Bo Amstrup Vis mere AGF slog OB 1-0 mandag aften. Foto: Bo Amstrup

Her skal vi rette øjnene mod det jyske og Aarhus. Kampen mellem AGF blev i gennemsnit set af 135.000. Det gør samtidig kampen til en klar topscorer, når det kommer til at lokke flest seere til skærmen.

Sammenligner man med den sidste spillerunde i marts, inden coronakrisen sendte Superligaen på pause, var den mest sete kamp opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby med i alt 147.000 ved skærmen.

Nærmeste forfølger var åbningskampen efter to måneders pause på grund af coronavirus: nemlig AGF, der tog imod Randers FC. Her blev kampen set af 82.000.

På tredjepladsen følger Esbjerg fB-AaB med 69.000 seere.

Seertal for Superligaens genstart Sådan var seertallene for Superligaens genstart. AGF-Randers FC, 82.000 seere

Silkeborg IF-FC Nordsjælland, 40.000

Esbjerg fB-AaB, 69.000

AGF-OB, 135.000

Randers-Hobro: 45.000 Tallene for kampen mellem AC Horsens og FC Midtjylland samt Lyngby og FC København er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt. Tallene vedrører både streamingstjenester og flow-tv. Kilde: Kantar Gallup

Rettighederne til Superligaen deles mellem Nent og Discovery, og kampene blev fordelt mellem Canal9 på Discovery og TV3 Sport, TV3+ samt TV3 Max hos Nent.

Superligaens første runde efter corona-pausen er endnu ikke ovre. Tirsdag spiller Brøndby hjemme mod Sønderjyske. Kampstart er klokken 19.