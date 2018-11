Få timer før sommerens transfervindue lukkede, bød FC København på Brøndby-stjernen Simon Tibbling.

Knap 19 millioner kroner (2,5 mio. euro, red.) up front plus en bonuspakke, der baseret på europæiske kampe og kvalifikationer kunne løfte prisen væsentligt højere op.

Svaret fra Brøndby var nej tak. Men nu kan B.T. modsat hidtidige oplysninger fortælle, at Brøndby ikke smækkede døren i hovedet på Ståle Solbakken. Tværtimod fandt et ’modbud’ vej til Østerbro.

Ifølge B.T.s kilder var det – som det er kutyme – Brøndbys bestyrelse, der skulle tage stilling til buddet fra FCK. Bestyrelsen – med hovedaktionær Jan Bech Andersen, formand Jesper Møller og næstformand Morten Albæk i spidsen – vendte tommelen ned. Men samtidig fik sportsdirektør Troels Bech en pris med tilbage:

Ståle Solbakken ville gerne give 19 millioner plus bonusser kroner for Simon Tibbling. Men 26 mio. kroner var for meget for nordmanden. Foto: Frank Cilius Vis mere Ståle Solbakken ville gerne give 19 millioner plus bonusser kroner for Simon Tibbling. Men 26 mio. kroner var for meget for nordmanden. Foto: Frank Cilius

»26 millioner kroner og bonusser oven i. Så sælger vi ham til FCK,« var budskabet i grove træk fra bestyrelsen til Troels Bech.

Den nyhed fik Simon Tibbling serveret personligt på et møde med Troels Bech, der udelukkende handlede om et muligt skifte til FC København.

Kravet om de 26 millioner kroner (3,5 mio. euro, red.) plus bonusser blev herefter videreformidlet til FC København og Ståle Solbakken, men herfra var der ikke mere at hente.

Solbakken følte, at det første bud, han havde afgivet var fair, fortæller B.T.s kilder. Han ville derfor ikke sprænge banken og gøre Tibbling til en af de to dyreste spillere indkøbt af en Superliga-klub. Her ’døde’ kontakten derfor.

Brøndbys sportsdirektør Troels Bech fik en pris med fra sin bestyrelse, som FC København skulle betale for at få Simon Tibbling. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys sportsdirektør Troels Bech fik en pris med fra sin bestyrelse, som FC København skulle betale for at få Simon Tibbling. Foto: Liselotte Sabroe

Da B.T. sidst i september afslørede FC Københavns bud på Simon Tibbling og Brøndbys efterfølgende svar, sagde de blå-gules sportsdirektør følgende:

»Det vil jo være et skifte til siden for de fleste i Brøndby. Ud over det vil det i respekt for vores fans være ganske utænkeligt, at vi skulle lade en spiller gå til FC København,« lød det dengang fra Troels Bech.

B.T. kunne samme dag fortælle, at FC København afgav buddet til Brøndby velvidende om, at Simon Tibbling og Brøndby-træner Alexander Zorniger i oktober 2017 havde et sammenstød, som fik svenskeren til at opsøge Troels Bech.

Bech har ikke ønsket at kommentere B.T.s oplysninger, mens Ståle Solbakken fortæller, at modbuddet fra Brøndby lå et stykke fra, hvad FCK ville betale.

»Det var alt, alt for højt,« siger Ståle Solbakken.

Kan du forestille dig, at I kommer til at gå efter ham en gang til?

»Nej, det bliver vanskeligt, for de har værdisat ham som spiller, og den sum betaler vi ikke.«