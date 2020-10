263 millioner kroner.

Det er, hvad der skal til, hvis OB skal have opfyldt ønsket om et nyt stadion med plads til 15.000 tilskuere.

Ingeniørfirmaet Rambøll har således i august udarbejdet en hemmelig plan for ejerselskabet bag OB, Odense Sport & Event og Odense Kommune, og her fremgår det, at det er en særdeles dyr idé at føre ud i livet.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Her er det meningen, at Odense Kommune som ejer af stadion skal stå for 149 millioner kroner af betalingen, og det står i skærende kontrast til det beløb, som byrådet for få uger siden godkendte, da en treårsplan satte 35 millioner kroner af til renovering af det nuværende stadion.

Såfremt en politisk helhedsplan, som endnu ikke findes, var en virkelighed.

Fra 2028 skal alle pladser i Superligaen være dækket med tag, og i øjeblikket er det kun gældende for en tredjedel af pladserne, så noget skal ske.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Odense Sport & Event om de nye stadionplaner, men det har man ikke ønsket at give.