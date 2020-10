William Kvist stillede op til interview hos TV3 Sport inden nederlaget til AaB. Og det slap den midlertidige sportslige leder ikke godt fra.

Se hele interviewet øverst i artiklen.

I hvert fald ikke, hvis man tager et kig ud på de sociale medier. Her er et lille udpluk:

'Er William Kvist pressetalsmand for de Radikale, eller hvor kommer den her elendige kommunikation fra?'

'Starter dumsmart fra første sekund, og det arrogante udtryk fastholdes mirakuløst gennem hele interviewet'

'Den havde jeg godt nok ikke set komme. Hvor er det uprofessionelt og ikke FCK værdigt... '

'Findes der overhovedet nogen på Twitter som synes at William Kvist håndterede det prematch interview bare tilnærmelsesvis godt?'

Heller ikke TV3 Sports ekspert Stig Tøfting var særligt begejstret for Kvists ageren i interviewet.

»Det er ganske legale og fair spørgsmål, vi kommer med. Han starter med at sige 'har du ikke selv set fodbold i 2020?' Altså, hvad fanden... Undskyld, jeg bruger det ord. Men hvad fanden er det for noget at komme med?,« spørger Tøfting og fortsætter:

»Hvad er det for noget 'disrespect' af det arbejde, Ståle Solbakken har lagt ind i klubben? Det er da rent til grin. Og bare hans attitude... Han står og drikker kaffe midt i det hele, altså. Det kan godt være, at Ståle Solbakken har smidt mikrofonerne flere gange, som jeg også har været efter ham med, men jeg synes, det er en mærkelig måde at optræde på.«

FCK tabte søndag 1-2 til AaB i den første kamp efter fyringen af Ståle Solbakken. Her styrede Hjalte Bo Nørregaard tropperne, mens William Kvist også var at finde på bænken.