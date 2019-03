FC Midtjylland spillede sig fredag aften op på siden af FCK.

Dermed fortsætter den tætte og intense guldduel i Superligaen, hvor der stadig er noget at arbejde med for det midtjyske mandskab.

For selvom det blev til tre point på kontoen, har de forsvarende mestre stadig lidt udfordringer, hvilket også kom til udtryk mod Hobro.

Jesper Sørensens mandskab løb og løb mod FC Midtjylland, men de måtte alligevel se sig besejret til sidst, da gæsterne vandt 2-1. Det var dog tæt på, at de havde hevet en uafgjort hjem.

Midtjydernes sambastjerne

Vi har snakket om ham før, og han bliver ved med at give os en grund til at blive ved. Sikke dog et fænomenalt skud af Evander. Han viser altså sambabold i verdensklasse, og man kunne forestille sig, der stadig bliver klappet i hænderne på direktionsgangene i Herning over, at han blev sikret på en fast aftale. Han er hamrende svær for modstanderne at styre, og det viste han igen mod Hobro. For udover perlemålet var han ofte med i de farlige situationer, midtjyderne skabte med gode afleveringer - og så er han bestemt ikke bange for at afslutte. Han kan 'takke' en storspillende Hobro-keeper for, at det ikke blev til flere mål.

FCM har ét problem

FC Midtjylland mangler at spille hele gode kampe, og det er udfordringen lige nu, for det kan blive afgørende i guldduellen mod FCK. For midtjyderne dominerer ganske vist ofte - det gjorde de også mod Hobro - men der skal simpelthen komme flere mål fra ulvestøvlerne. FC Midtjylland er simpelthen ikke effektive nok, selvom de spiller bolden fint rundt og ligner et hold med stor selvtillid. De får modstanderne ud at løbe, og de lukker selv godt af for det meste, men boldene skal altså ind den anden vej. Det kostede ikke mod Hobro, men det kunne det godt have gjort, hvis ikke det havde været for Mayron Georges spøjse sejrsmål med låret.

Rask brillerede

Sikke en kamp af Jesper Rask i Hobro-målet. Han kunne intet gøre ved Evanders kanondrøn, men han gjorde meget ved så meget andet. Rask hev flere store redninger frem i første halvleg, og hans holdkammerater kunne i den grad takke ham for, at FC Midtjylland blot førte med en enkelt efter de første 45 minutter. Stærk præstation af målmanden i en kamp, hvor Hobro havde problemer mod de forsvarende mestre. De gul-blusede løb og løb, men i første halvleg kom de ingen steder. Hobro spillede sig en smule op i anden halveg, og Mayron Georges mystiske mål med låret må ærgre Jesper Sørensen og co..