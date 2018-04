Hvert år bliver der uddelt talentlicenser, og i år er ingen undtagelse.

Og onsdag har DBU så offentliggjort, hvilke klubbers ungdomshold der lever op til kravene for at spille i de bedste ungdomsrækker.

Der er tale om A-og B-licenser, og i alt 12 hold har fået tildelt A-licens, skriver DBU i en pressemeddelelse. A-livens giver adgang til U17- og U19-ligaerne, og derudover har 14 klubber fået tildelt B-licens.

En af dem der har skrevet klubhistorie er Superligaklubben SønderjyskE, der for første gang nogensinde nu kan prale med en A-licens. Noget, der glæder klubbens sportschef, Hans Jørgen Haysen, men for ham er det dog ikke en overraskelse. For han fortæller, at klubben i mange år har arbejdet hårdt.

»Det er en meget glædelig nyhed. Vi har arbejdet hårdt igennem tre-fire år, hvor flere skibe er sat i søen med en løbende opgradering af vores setup i talentarbejdet. Det er dejligt, at vi med A-licensen får anerkendelsen for det hårde arbejde,« siger Haysen til klubbens hjemmeside.

De har fået A-licens AGF

Brøndby IF

Esbjerg fB

FC København

FC Midtjylland

FC Nordsjælland

Lyngby BK

OB

Silkeborg IF

SønderjyskE

Vejle B

AaB

Også i FC Helsingør har de skrevet historie. Klubben har fået B-licens for første gang, og det er de - ikke overraskende - glade for.

»Vi har nået en milepæl med B-licensen, men vi skal huske på, at det ikke er et mål i sig selv, men blot et værktøj, der er medvirkende til, at vi kan udvikle dygtige fodboldspillere. I dag tillader vi os at klappe os selv og hinanden på ryggen. Men allerede om få timer er vi igen i gang på banerne, og rejsen skal fortsætte mod nye milepæle, hvor eventuelt wildcard til den bedste række, og på længere sigt A-licens, vil være de store mål,« siger FC Helsingørs direktør, Janus Kyhl, til klubbens hjemmeside.

En af de klubber det er gået den modsatte vej for, er Randers Freja, som er gået fra A til B-licens, skriver DBU.