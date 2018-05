Genoplev kampen i LIVE-bloggen nederst i artiklen.



FC København formåede ikke for alvor at stikke en kæp i ærkerivalerne fra Brøndby IF’s guldhjul. 1-1 endte lokalbraget i et fodboldfestklædt Parken efter en intens kamp, som bød på rigeligt med chancer, men småt med smuk fodbold.

Her er kommentarerne og karakterene fra BTs udsendte:

FCK (snit: 4,7)

Stephan Andersen

Andersen var FCK en god mand, da resten af holdet lukkede ned i minutterne efter pausen. Her holdt han Løverne inde i en kamp, de var ved at lade glide ud af hænderne.

10

Peter Ankersen

Højre backen lå og sov sødt sammen med resten af bagkæden, da Brøndby chokscorede efter to minutter. Et stolpeskud er ikke nok til at redde Ankersen fra en skidt kamp.

02

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

Michael Lüftner

De glæder sig til, Erik Johansson er helt tilbage i FCK. Og det kan man godt forstå. Der mangler ro og flair i dét midterforsvar – og det kommer ikke fra Lüftner.

02

Denis Vavro

Sammen med sin tjekkiske makker har Vavro evnen til at skabe usikkerhed selv i Fort Knox. Slovakken var i dén grad med til at lukke Brøndby ind i kampen efter pausen.

00

Nicolai Boilesen

Boilesen kan bestemt stadig slå et habilt indlæg, når det tager ham. Han lagde op til udligningen, men var derudover for svingende i sit forsvarsspil.

4

Robert Skov

De bliver glade for Robert Skov i FCK. Den tidligere Silkeborg-profil kan både drible og sparke, men slutproduktet og det defensive spil var store mangler i Skovs spil.

4

FCK's Pieros Sotiriou gjorde det til 1-1. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe FCK's Pieros Sotiriou gjorde det til 1-1. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

Rasmus Falk

Falk lavede knap en fejl fra sin plads på den centrale midtbane i kampens første tredjedel. Men så kom de snigende. Det ender i en godkendt kamp fra fynboen.

7

Zeca

Grækeren var mere overbevisende defensivt, end han var offensivt, hvor det ikke blev til mange lækkerier. Holdt godt styr på Brøndbys ellers så stærke midtbane.

7

Nicolaj Thomasen

Vi venter stadig på, Thomsen for alvor kommer i gang, men nordjyden var anonym fra kampens begyndelse. Han fik bedre fat efterhånden, men gjorde ingen forskel.

02

Viktor Fischer

Har været en gevinst for FCK siden januar. Og det bliver han ved med. Fischer var en evig kilde til uro før pausen, hvor FCK styrede slaget. Faldt siden med holdet.

7

Pieros Sotiriou

Da cyprioten scorede sidst i 1. halvleg lignede det umiskendeligt en FCK-sejr. Men bortset fra scoringen var Sotiriou ikke dødsensfarlig. Manglede Santanders støtte.

7

Ståle Solbakken

Nordmanden havde alle kort på hånden, da hans hold gik til pause. Men hånden blev spillet forkert. I stedet overtog Brøndby kampen og initiativet.

4

FCKs fans under Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe FCKs fans under Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe

BRØNDBY (snit: 5,3)

Frederik Rønnow

Brøndby-keeperen kommer til at efterlade et kæmpe hul, når han til sommer skifter til Bundesligaen. Var med flere store redninger årsagen til, at Brøndby stadig var i live.

10

Johan Larsson

Lignede konstant en mand, der var bare ét millisekund fra at komme for sent i alt, hvad han lavede, ind til det rent faktisk skete, og han blev overspillet ved FCKs udligningsmål.

4

Paulus Arajuuri

Skidt kamp af finnen. Åbnede opgøret med en fejlaflevering, der snildt kunne have kostet et mål, og var derfra på hælene overfor de livlige FCK-angribere.

02

Brøndbys Kamil Wilczek scorede til 1-0 i Superligaens mesterskabsspil mellem FCK og Brøndby. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Brøndbys Kamil Wilczek scorede til 1-0 i Superligaens mesterskabsspil mellem FCK og Brøndby. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

Benedikt Röcker

Reddede en del med sin forudsigelighed, men var som vanligt udfordret på sin hurtighed. Kom flere gange til at ligne en køreskoleelev fanget i en trepunktsvending.

4

Anthony Jung

Blev den lille i duellen med Sotiriou ved FCKs udligning, men udfyldte ellers sin rolle. Dog ikke så dominerende i offensiven som tidligere på foråret.

4

Kasper Fisker

Flået ud i pausen efter en af sæsonens ring-este indsatser. Han plejer at have fødderne til de hurtige kombinationer og være første mand i presset. Mod FCK var plejer død.

02

Christian Nørgaard

Solid. Det er prædikatet, man sæsonen igennem har kunnet klistre på Nørgaard. Ryddede op for kammeraterne, men satte ikke selv meget i gang.

7

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

Hany Mukhtar

Lavede oplægget til Brøndbys lynscoring, men ellers var det under vanlig standard for den tyske kreatør. Mange boldtab og for få afgørende aktioner. Virkede træt i slutfasen.

4

Simon Tibbling

Kæmpede som resten af Brøndby-holdet med spillet i begyndelsen. Men efter pausen var han alle vegne og afgørende for Brøndbys genopstandelse.

7

Kamil Wilczek

Polakken er helt og aldeles ustoppelig for tiden. Scorede – selvfølgelig – for sjette kamp i træk, men skal altså score på et tomt mål, hvis han vil med til VM.

10

Teemu Pukki

En anonym indsats fra den finske topscorer, der efter en forrygende indledning på foråret ikke banker til loftet på samme måde. Står lige nu i skyggen af sin varme makker.

4

Alexander Zorniger

Fik efter en rædderlig første halvleg fundet modsvaret til FCKs pres i første halvleg. Blandt andet med indskiftningen af Lasse Vigen.

7

FCKs Pieros Sotiriou og Brøndbys Benedikt Röcker under Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe FCKs Pieros Sotiriou og Brøndbys Benedikt Röcker under Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken. Foto: Liselotte Sabroe

