Det ultimative superligahold, som dækker over det sidste årti. Hvilke stjerner og profiler fra årtiet, der snart er slut, har fortjent at være med?

Det spørgsmål har panelet i Fodbold FM debatteret og fundet svaret på i B.T.s ugentlige podcast.

Foruden en knivskarp start-11’er med de største profiler fra Superligaen i de sidste 10 år har panelet også udpeget en træner samt fundet en sportslig ledelse, som skal stå i spidsen for Superliga Dream Team.

Se det FCK-dominerede hold herunder og læs begrundelserne for de valg, som er foretaget af panelet, der bestod af B.T.s sportschef, Søren Hanghøj, fodboldredaktør på B.T. Michel Wikkelsø Davidsen, B.T.-fodboldreporter Lasse Vøge og Fodbold FM-vært Steffen Gronemann.



Målmand

Det er ikke på grund af medaljehøsten, at den finske landsholdskeeper indtager målmandsposten. Blot en enkelt bronzemedalje blev det til på seks år. Men han viste nok de vildeste keeper-evner over den længste periode af nogen målmand i 10'erne for Esbjerg fB og Brøndby IF, inden han blev en profil i Bundesligaen.



Forsvar



Højre back er nok den plads i forsvaret, der har været mest konkurrence om. Ankersen løber dog med pladsen for snuden af Zdenek Pospech. Tjekken havde det højeste topniveau, men landsholds-jyden har præget Superligaen i flere sæsoner - først på et godt Esbjerg-hold, siden på et af historiens bedste FCK-hold.

Kong Erik af Herning har været en kæmpeprofil, kulturbærer og kraftcenter på begge FC Midtjyllands guldhold i 10'erne. I dette efterår har FCM-anføreren (igen) været et niveau over alle andre forsvarsspillere i Superligaen, og han er dermed kraftigt medvirkende til, at FCM er på kurs mod endnu et guld.

Det store FCK-forsvarsjern var en nøglefigur på to af historiens bedste danske klubmandskaber nogensinde, FCK's to Champions League-succeshold i 2011 og 2017. Otte sæsoner i Superligaen har kastet fem gange guld, to sølvmedaljer og en enkelt tredjeplads af sig. Hver gang med 'Zanka' i hovedrollen.

På venstre back-pladsen vaklede panelet også mellem to FCK'ere: Augustinsson og Oscar Wendt. Det var meget tæt. Begge svenskere huserede på hvert sit gyldne FCK-mandskab. Men førstnævnte vipper Wendt af pinden som følge af flere sæsoner og kampe som superligaprofil i årtiet.



Midtbane



Etablerede sig allerede som teenager som en profil i barndomsklubben OB. Var i flere sæsoner fynboernes bedste mand, men i stedet for at skifte til udlandet lavede han 'det forbudte skifte' til FCK. Her fandt Falk sig hurtigt til rette, og han har i flere sæsoner været en vigtig mand for Ståle Solbakken.



Blev på noget uværdig vis sluset ud med badevandet i sommer i FCM efter i alt syv års tro tjeneste på midtbanen, hvor han i sine bedste år var blandt Superligaens absolut bedste. Løbestærk, målfarlig og med en assistsfod på standarder og i åbent spil, som har været guld værd for midtjyderne to gange.



Der var bump på vejen, men Mr. FC København udviklede sig sæson for sæson op gennem 10'erne, til han til sidst voksede sig for stor til Superligaen for øjnene af fodbolddanmark. Midtbanefighteren med de flagrende brune lokker og store fighterhjerte har høstet mere metal end hele Copenhell tilsammen i et vildt årti.



Rygnummer 10 på dette årtiets hold er en no-brainer: Venstrekanten tilhører Grønkjær! Selvom han kun var med i Superligaen i det forgangne årti frem til sommeren 2011, så var det niveau, nordjyden viste i FCK-trøjen, så langt over alle andre, at han ikke er til at komme udenom.



Angreb

Han scorede i sin først superligakamp. Siden har Brøndby-polakken ikke set sig tilbage. Selvom Wilczeks spil uden for boksen ikke altid er kønt at se på, så har han fra dag ét svinget pisken i feltet, hvor han har høvlet det ene mål ind efter det andet fra snart sagt alle tænkelige vinkler.

'Damen' var det altscorende bomber-monster på Ståle Solbakkens FC Barcelona-udfordrende 2011-mandskab. Minsandten om ikke veteranen nærmest har været bedre end i starten af årtiet, siden han som 33-årig vendte retur til Superligaen. Den store senegaleser stormer mod sit ligamål nummer 100 for FCK.



Træner



Solbakken er den altoverskyggende symbol på FCK's superligastatus. Har i årtiet skabt to giganthold, som har sat nye standarder for dansk CL-succes. I de år nordmanden var væk fra FCK, faldt holdet sammen. Han får Kasper Hjulmand, som også har haft stor 10'er-succes, som sin assistenttræner på dette årtiets hold.



Sportsdirektør



Nok har FCK høstet flere guldmedaljer i 2010'erne, men FC Midtjylland er om nogen klubben, der har brudt gennem succesmuren i de sidste 10 år. Her har Herning-klubben vundet sine første to DM-guld-medaljer og er i dag en klar førsteudfordrer til FCK. Direktør Claus Steinlein har været med på hele FCM-'rejsen'.