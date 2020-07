FC Midtjylland er ved at udvikle sig til et sandt favorithold at møde for AGF.

Søndag aften blev de nykårede mestre sendt hjem til Herning med blå og gule mærker over det hele, da Brian Priskes tropper blev banket med klare 3-0.

»Det var fantastisk af spillerne, at de på en dags træning kan gå ud og spille en så struktureret 4-4-2, som var tilfældet i dag,« siger AGF-træner David Nielsen og tilføjer:

»Det var meget vigtigt for os, at vi ikke inviterede dem ind i denne kamp her fra start, for ellers havde de fundet de kræfter, der skulle til for at blive farlige. Vi får et tidligt mål og holder dem fra at komme tilbage i kampen, og det var stærkt. At vi kan holde kadencen, det gør, at vi vinder kampen,« siger han.

AGF-cheftræneren glæder sig over, hvordan spillerne rejste sig fra torsdagens nederlag på 0-1 til AaB, og samtidig er der nu lagt op til det helt store sølvbrag i Parken på søndag, efter FC København kun fik et point med fra bestræbelserne i kampen mod Brøndby.

»Det (sejren over Midtjylland, red.) giver mig en tro på, at vi har spillere som en Hausner, der trods fejl i sidste kamp går ind og spiller en fuldstændig fejlfri kamp i dag. Det er altafgørende for vores udvikling. Nu har vi en stor kamp på søndag, og den kommer der helt sikkert til at blive snakket meget om med sølvmedaljerne og alle de ting,« forklarer David Nielsen, der selv er meget begejstret over udviklingen i toppen af Superligaen, hvor FC København nu kun har to point ned til AGF.

»Det er helt vildt, at vi står i en situation, hvor vi kun er to point efter FC København. Jeg tror ikke, der var mange, der havde forestillet sig det, da vi startede sæsonen. På den anden side kender jeg Ståle Solbakken, og jeg ved, at han altid har sit hold klar til den vigtigste kamp i sæsonen, og for dem er det på søndag, så vi skal forvente, at de angriber for fuld skrald,« siger David Nielsen, der er manden over dem alle i Aarhus i øjeblikket.

»Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort ved AGF. Jeg er kommet her og været mig selv. Der er mange mennesker her, der arbejder benhårdt. Nu kommer de spørgsmål, og vi skal også svare på det, og der er det vigtigt for os, at vi ikke får lyst til at fejre os selv, før sæsonen er færdig,« forklarer han og uddyber:

»Det kan vi gøre efter sæsonen, selvom alle har lyst til at komme hjem og sidde foran grillen med kold hvidvin og alt muligt. Men for os, der er på arbejde, er det nu, det er crunch-time for alvor,« understreger AGF-træneren.

Mens der var stor begejstring i AGF, var cheftræneren i den anden stol hos FC Midtjylland, Brian Priske, yderst skuffet over det, hans guld-hold præsterede, få dage efter triumfen var sikret.

»De vinder fortjent og havde på dagen mest kvalitet, så det er der ikke så meget at sige om,« siger Brian Priske, der havde skiftet hele forsvaret ud til dagens kamp.

»Sådan er det nogle gange. Der er du nødt til at skifte qua skader osv. Jeg vidste godt, at det var en stor opgave for alle fire, der ikke havde spillet så meget. Dion Cools har været ude med en hovedskade i noget tid og er kommet tilbage. James Manjrekar har været holdt tilbage af to sindssygt gode midterforsvarer, og Marc Dal Hende har været ude i længere tid, så er det en risiko, man løber. Det er sådan, det er. På dagen havde jeg stadig en god fornemmelse i maven over, at vi kunne levere en god præstation, men det lykkedes ikke,« tilføjer Brian Priske.