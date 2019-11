Man bliver næsten helt forpustet af at følge med i opgøret mellem AGF og Sønderjyske i Superligaen.

Udover to drømmemål, som AGF diskede op med i første halvleg, kom der alvor smæk på efter pausen.

Her blev der nemlig scoret hele fire mål på under ti minutter - og tre af dem blev sågar scoret på under fem minutter. Opgøret endte 4-2 til AGF.

Se alle målene fra opgøret i toppen af artiklen.