Når OB møder AGF mandag 1. november bliver det i nye klæder.

Klubbens ikoniske striber har fået en makeover, så OB i resten af 2021 spiller i en primært hvid trøje med tre brede striber i midten og tynde blå striber på resten af trøjen.

Det skriver OB på klubbens hjemmeside, hvor trøjen forklares. Den er nemlig helt særlig.

OBs nye trøje er en hyldest til klubbens 109 samarbejdsklubber i fællesskabet 'Øens Hold'.

Hvad synes du om trøjen?

»Øens Hold er ét stort klubsamarbejde på tværs af hele Fyn – et samarbejde vi er meget stolte af. Derfor ønsker vi at hylde klubsamarbejdet med denne trøje,« siger Jack Jørgensen, der er kommerciel chef i OB og tilføjer:

»Udover at bringe de bedste fynske talenter frem på førsteholdet, så er formålet med Øens Hold at dyrke fodboldfællesskabet på Fyn. Vi ønsker at bidrage til, at alle drenge og piger, der starter til fodbold, finder en stor glæde ved spillet og dyrker sammenholdet i deres lokale klub.«

»Derudover kan Øens Hold også give de unge drenge og piger enestående oplevelser på Nature Energy Park, når OB spiller i 3F Superligaen.«

De tre brede striber dannes af klubnavnene fra samtlige 109 samarbejdsklubber, så du kan finde din lokale fynske klubs navn på trøjen.