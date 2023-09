Til grin i et af verdens mest populære spil.

Nicolai Boilesen er langt fra imponeret over den måde, han er portrætteret på i computerspilfænomenet EA Sports FC 24, tidligere kendt som Fifa.

FC København-stjernen mener simpelthen, at spiludviklerne af det populære fodboldspil har ramt helt skævt i forhold til hans frisure (eller mangel på samme).

Ja, de er faktisk helt på månen, for som det ses på billederne herunder er der blevet skubbet betragteligt til landsholdsbackens hårgrænse i spillet, hvor man kan spille fiktive kampe med de største klubber og spillere i verden.

Og det har fået Boilesen til tasterne på Instagram, hvor han med en god portion selvironi og humor sender sin 'utilfredshed' afsted over den HÅRde behandling, han har fået af EA Sports FC 24-folkene.

'Altså, jeg er med på, at jeg ikke har meget hår tilbage – men den måne dér er jo helt til grin,' skriver FCK'eren på Instagram med en grine/græde-emoji som krydderi.

Nicolai Boilesen er netop vendt tilbage på træningsbanen for FCK efter en skade, han pådrog sig i slutningen af august, og det kan være årsagen til, at han tackler sin nye computerspils-frisure med et glimt i øjet.

Boilesen er ikke med, når FCK tager imod FC Midtjylland i eftermiddag. Kampen kan følges live på BT.dk kl. 15.

