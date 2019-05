Det var på ingen måde 90 hæsblæsende minutter i Esbjerg mandag aften.

Først i de døende minutter var der spænding, men det endte alligevel 0-0, da FC Nordsjælland gæstede den jyske vestkyst - men der er alligevel lidt at tage med fra kampen.

Bronzekampen åben igen

Esbjerg eller OB? Det ligner de to duellanter i kampen om bronzen. Og efter 33. runde kunne man godt være fristet af at sige, at fynboerne ser stærkest ud. Vestjyderne sprudlede ikke mandag aften, og med OBs 3-1-sejr over FC Midtjylland er der lagt i ovnen til et drabeligt bronzeopgør i Odense på fredag.

Europa-drømmen slukket

FC Nordsjælland kunne have håbet på at holde liv i drømmen om fjerdepladsen, hvis de havde vundet. Hvis FC Midtjylland vinder pokalturneringen, giver fjerdepladsen en kamp mod vinderen af Superligaens Europa League-playoff. Men fjerdepladsen er nu otte point væk. Farvel Europa.

Ny førstemålmand?

Peter Vindahl Jensen har vogtet FC Nordsjælland-buret i de seneste seks kampe, men mandag var rutinerede Nicolai Larsen tilbage i buret. Det gjorde han glimrende, nu hvor FC Nordsjælland har lukket mål ind i de seneste fem kampe - 10 for at være præcis. Larsen kunne meget vel stå de sidste tre kampe.