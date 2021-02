Det var ikke kun cheftræner David Nielsen og resten af AGF-truppen, der på Ceres Park i Aarhus kunne bryde ud i jubel, da de søndag eftermiddag sikrede sig en 2-0-sejr over Sønderjyske.

For selvom det fortsat ikke er tilladt for fans at overvære Superliga-opgørene rundt omkring i landet, så var Thomas Helmig og sønnike Hugo Helmig på plads på tilskuerrækkerne.

Det blev fanget af tv-kameraerne i midten af første halvleg, og det er ikke gået ubemærket hen.

Kort tid efter modtog B.T. flere læserhenvendelser fra seere, der undrede sig over, hvordan det mon kunne hænge sammen.

Kære @Superligaen - HVORDAN IND I HELVED KAN DETTE LADE SIG GØRE?!? #AGFSJE #sldk @AGFFodbold pic.twitter.com/msBvruTObi — Jakob Termansen (@termansen) February 21, 2021

Også på de sociale medier startede debatten, og her var der flere, der udtrykte både utilfredshed og undren over, at tilskuere fortsat må nøjes med at se Superligaen hjemme fra stuen, mens andre tilsyneladende godt kan få adgang til stadion.

Du kan se et udpluk af kommentarerne herunder:

'Det irriterer mig grænseløst, at Thomas og Hugo Helmig må være på stadion. Ikke fair over for dem med sæsonkort år efter år, som er med på udebaneture, lægger penge i fanshoppen og kører fuld vokal i 90 minutter.'

'Hvilken berettigelse har Fam. Helmig til at kunne være fysisk til stede på stadion i dag? Når nu vi andre menige ikke må?'

'Er det tilladt med fans på stadion i Århus, eller hvorfor må 2x Helmig pludselig boltre sig?'

Så hvis man hedder Helmig, må man komme en tur på stadion for at se bold?!?'

Der var også dem, der havde svært ved at hidse sig op over kendissernes tilstedeværelse og i stedet mente, at det var helt fint, at Thomas Helmig, der er født i 'Smilets by' og erklæret AGF-fan, overværede opgøret.

Se et udpluk af dem her:

'Har sgu lidt svært ved at hidse mig op over, at nogen i AGF har gjort Helmig en vennetjeneste. Det er jo ikke fordi han tager en andens plads.'

'Der er virkelig nogle mennesker der ikke har noget at gå op i! Misundelse er en grim ting!'

'Hvis der ikke er andre, er der vel heller ikke smittefare!'

Hvad mener du om, at Thomas og Hugo Helmig søndag sad på tilskuerrækkerne i en tid, hvor fans ellers er nægtet adgang til stadion?

Ifølge den officielle protokol, udarbejdet af Divisionsforeningen, er det kun personale med nødvendig arbejdsbeskrivelse, der har adgang til stadion under kampafvikling.

B.T. ville gerne have spurgt AGF, hvorfor Thomas og Hugo Helmig sad på tilskuerpladserne under søndagens opgør, men hverken adm. direktør, Jacob Nielsen, eller kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, har reageret på B.T.s gentagende henvendelser.

B.T. har været i kontakt med Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, der i en SMS skriver:

»Vi er ikke bekendt med omstændighederne og har derfor ingen kommentarer.«